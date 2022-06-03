https://tr.sputniknews.com/20220603/twitter-muskin-satin-alma-anlasmasi-icin-belirlenen-bekleme-suresi-doldu-1056951800.html

Twitter: Musk'ın satın alma anlaşması için belirlenen bekleme süresi doldu

Twitter: Musk'ın satın alma anlaşması için belirlenen bekleme süresi doldu

Twitter'dan yapılan bir açıklamada, ünlü milyarder Elon Musk'ın sosyal medya şirketini 44 milyar dolarla satın alma işlemi için yasalarca belirlenen bekleme... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T17:00+0300

2022-06-03T17:00+0300

2022-06-03T17:00+0300

ekonomi

abd

twitter

elon musk

satın alma

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Sosyal medya devi Twitter'ın piyasa değeri, Tesla kurucusu Elon Musk'ın satın alma anlaşmasıyla ilgili endişeler nedeniyle Musk'ın satın aldığı fiyatın 9 milyar dolar altına düştü. Bunun üzerine geçtiğimiz ay Twitter anlaşmasının askıda olduğunu duyuran Musk, daha sonra anlaşmaya hala bağlı olduğunu belirtti.Ancak sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, satın alım anlaşmasının tamamlanması için Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitröst Yasası olarak bilinen yasalarca tanımlanmış bekleme süresinin sona erdiği belirtildi. Bu nedenle Twitter, anlaşmanın nihayete erdirilmesinin artık şirket hissedarlarının onayı ve geçerli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere geriye kalan kapanış koşullarına tabi olduğunu vurguladı.HSR Yasası, satın alım işlemlerinde tarafların hem ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu'na hem de ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü'ne incelemelerin yapılması için bildirim yapmalarını öngörüyor.Musk, 33.5 milyar doları hisse senedi finansmanı ve 13 milyar doları da Twitter'a verilen borçlar üzerinden olmak üzere Twitter'ı satın alma işlemi için gereken fonları sağlamıştı. Twitter'ın hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 artışla 40.62 dolara yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html

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abd, twitter , elon musk, satın alma