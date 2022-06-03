Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220603/twitter-muskin-satin-alma-anlasmasi-icin-belirlenen-bekleme-suresi-doldu-1056951800.html
Twitter: Musk'ın satın alma anlaşması için belirlenen bekleme süresi doldu
Twitter: Musk'ın satın alma anlaşması için belirlenen bekleme süresi doldu
Twitter'dan yapılan bir açıklamada, ünlü milyarder Elon Musk'ın sosyal medya şirketini 44 milyar dolarla satın alma işlemi için yasalarca belirlenen bekleme... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T17:00+0300
2022-06-03T17:00+0300
ekonomi
abd
twitter
elon musk
satın alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052190320_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_9956a8de2dda5f03b85c009141968940.jpg
Sosyal medya devi Twitter'ın piyasa değeri, Tesla kurucusu Elon Musk'ın satın alma anlaşmasıyla ilgili endişeler nedeniyle Musk'ın satın aldığı fiyatın 9 milyar dolar altına düştü. Bunun üzerine geçtiğimiz ay Twitter anlaşmasının askıda olduğunu duyuran Musk, daha sonra anlaşmaya hala bağlı olduğunu belirtti.Ancak sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, satın alım anlaşmasının tamamlanması için Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitröst Yasası olarak bilinen yasalarca tanımlanmış bekleme süresinin sona erdiği belirtildi. Bu nedenle Twitter, anlaşmanın nihayete erdirilmesinin artık şirket hissedarlarının onayı ve geçerli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere geriye kalan kapanış koşullarına tabi olduğunu vurguladı.HSR Yasası, satın alım işlemlerinde tarafların hem ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu'na hem de ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü'ne incelemelerin yapılması için bildirim yapmalarını öngörüyor.Musk, 33.5 milyar doları hisse senedi finansmanı ve 13 milyar doları da Twitter'a verilen borçlar üzerinden olmak üzere Twitter'ı satın alma işlemi için gereken fonları sağlamıştı. Twitter'ın hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 artışla 40.62 dolara yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052190320_190:0:837:485_1920x0_80_0_0_251eae30a46c2fc8bd5342acc90be6b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, twitter , elon musk, satın alma

Twitter: Musk'ın satın alma anlaşması için belirlenen bekleme süresi doldu

17:00 03.06.2022
© AATwitter, logo, telefon
Twitter, logo, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Twitter'dan yapılan bir açıklamada, ünlü milyarder Elon Musk'ın sosyal medya şirketini 44 milyar dolarla satın alma işlemi için yasalarca belirlenen bekleme süresinin sona erdiği duyuruldu.
Sosyal medya devi Twitter'ın piyasa değeri, Tesla kurucusu Elon Musk'ın satın alma anlaşmasıyla ilgili endişeler nedeniyle Musk'ın satın aldığı fiyatın 9 milyar dolar altına düştü. Bunun üzerine geçtiğimiz ay Twitter anlaşmasının askıda olduğunu duyuran Musk, daha sonra anlaşmaya hala bağlı olduğunu belirtti.
Ancak sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, satın alım anlaşmasının tamamlanması için Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitröst Yasası olarak bilinen yasalarca tanımlanmış bekleme süresinin sona erdiği belirtildi. Bu nedenle Twitter, anlaşmanın nihayete erdirilmesinin artık şirket hissedarlarının onayı ve geçerli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere geriye kalan kapanış koşullarına tabi olduğunu vurguladı.
HSR Yasası, satın alım işlemlerinde tarafların hem ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu'na hem de ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü'ne incelemelerin yapılması için bildirim yapmalarını öngörüyor.
Musk, 33.5 milyar doları hisse senedi finansmanı ve 13 milyar doları da Twitter'a verilen borçlar üzerinden olmak üzere Twitter'ı satın alma işlemi için gereken fonları sağlamıştı. Twitter'ın hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 artışla 40.62 dolara yükseldi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
DÜNYA
Elon Musk: Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı
13 Mayıs, 13:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала