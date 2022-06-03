https://tr.sputniknews.com/20220603/uefa-uluslar-ligi-10-karsilasmayla-devam-etti-1056931400.html
UEFA Uluslar Ligi 10 karşılaşmayla devam etti
UEFA Uluslar Ligi 10 karşılaşmayla devam etti
Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T02:45+0300
2022-06-03T02:45+0300
2022-06-03T02:45+0300
spor
uefa uluslar ligi
futbol
portekiz
ispanya
maç
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UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:A Ligi Grup 2İspanya – Portekiz: 1-1Çekya – İsviçre: 2-1B Ligi Grup 2İsrail – İzlanda: 2-2B Ligi Grup 4Slovenya – İsveç: 0-2Sırbistan – Norveç: 0-1C Ligi Grup 2Güney Kıbrıs – Kosova: 0-2Kuzey İrlanda – Yunanistan: 0-1C Ligi Grup 4Bulgaristan – Kuzey Makedonya: 1-1Gürcistan – Cebelitarık: 4-0D Ligi Grup 2Estonya – San Marino: 2-0
https://tr.sputniknews.com/20220602/istanbulspor-super-lige-yukselen-son-takim-oldu--1056927371.html
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uefa uluslar ligi, futbol, portekiz, ispanya, maç
UEFA Uluslar Ligi 10 karşılaşmayla devam etti
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Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı.
UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Güney Kıbrıs – Kosova: 0-2
Kuzey İrlanda – Yunanistan: 0-1
Bulgaristan – Kuzey Makedonya: 1-1
Gürcistan – Cebelitarık: 4-0
Estonya – San Marino: 2-0