Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220603/uefa-uluslar-ligi-10-karsilasmayla-devam-etti-1056931400.html
UEFA Uluslar Ligi 10 karşılaşmayla devam etti
UEFA Uluslar Ligi 10 karşılaşmayla devam etti
Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T02:45+0300
2022-06-03T02:45+0300
spor
uefa uluslar ligi
futbol
portekiz
ispanya
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056931598_0:64:2474:1456_1920x0_80_0_0_fb49dab1a26935586c5f248b26cb1070.jpg
UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:A Ligi Grup 2İspanya – Portekiz: 1-1Çekya – İsviçre: 2-1B Ligi Grup 2İsrail – İzlanda: 2-2B Ligi Grup 4Slovenya – İsveç: 0-2Sırbistan – Norveç: 0-1C Ligi Grup 2Güney Kıbrıs – Kosova: 0-2Kuzey İrlanda – Yunanistan: 0-1C Ligi Grup 4Bulgaristan – Kuzey Makedonya: 1-1Gürcistan – Cebelitarık: 4-0D Ligi Grup 2Estonya – San Marino: 2-0
https://tr.sputniknews.com/20220602/istanbulspor-super-lige-yukselen-son-takim-oldu--1056927371.html
portekiz
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056931598_116:0:2316:1650_1920x0_80_0_0_ce5bed2b6d56d7c2d3ae40cf4d4dc6d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa uluslar ligi, futbol, portekiz, ispanya, maç

UEFA Uluslar Ligi 10 karşılaşmayla devam etti

02:45 03.06.2022
© AP Photo / Jose BretonUEFA Uluslar Ligi, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti
UEFA Uluslar Ligi, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Jose Breton
Abone olTelegram
Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı.
UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
A Ligi Grup 2
İspanya – Portekiz: 1-1
Çekya – İsviçre: 2-1
B Ligi Grup 2
İsrail – İzlanda: 2-2
B Ligi Grup 4
Slovenya – İsveç: 0-2
Sırbistan – Norveç: 0-1
C Ligi Grup 2
Güney Kıbrıs – Kosova: 0-2
Kuzey İrlanda – Yunanistan: 0-1
C Ligi Grup 4
Bulgaristan – Kuzey Makedonya: 1-1
Gürcistan – Cebelitarık: 4-0
D Ligi Grup 2
Estonya – San Marino: 2-0
Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
SPOR
İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
Dün, 22:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала