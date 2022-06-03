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Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidesine 'manyak karı' diyen eş, tam kusurlu sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidesine 'manyak karı' diyen eş, tam kusurlu sayıldı
Uzun yıllardır sonuçlanmayan bir boşanma davasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalidesine 'manyak karı' diyen erkeğin, tam kusurlu olduğuna hükmetti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
hakaret
yargıtay
kayınvalide
mahkeme
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Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi, eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla alakalı kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' diyen kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının maddi tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalideye hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Davacı kadının temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, kayınvalideye 'manyak karı' diye hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kararda şöyle denildi:
https://tr.sputniknews.com/20220531/yargitaydan-emsal-karar-her-kazada-arac-sahibi-sorumlu-tutulamaz-1056833657.html
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türkiye, hakaret, yargıtay, kayınvalide, mahkeme

Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidesine 'manyak karı' diyen eş, tam kusurlu sayıldı

11:53 03.06.2022
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Uzun yıllardır sonuçlanmayan bir boşanma davasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalidesine 'manyak karı' diyen erkeğin, tam kusurlu olduğuna hükmetti.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi, eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla alakalı kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' diyen kocayı ağır kusurlu buldu.
Kadının maddi tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalideye hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Davacı kadının temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.
Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, kayınvalideye 'manyak karı' diye hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kararda şöyle denildi:

"Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' dediği ortadadır. Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam, kadın eşin ise kusursuz olduğu noktasında Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir."

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