https://tr.sputniknews.com/20220603/yargitaydan-emsal-karar-kayinvalidesine-manyak-kari-diyen-es-tam-kusurlu-sayildi-1056936093.html

Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidesine 'manyak karı' diyen eş, tam kusurlu sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Kayınvalidesine 'manyak karı' diyen eş, tam kusurlu sayıldı

Uzun yıllardır sonuçlanmayan bir boşanma davasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalidesine 'manyak karı' diyen erkeğin, tam kusurlu olduğuna hükmetti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T11:53+0300

2022-06-03T11:53+0300

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türkiye

türkiye

hakaret

yargıtay

kayınvalide

mahkeme

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Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi, eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla alakalı kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' diyen kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının maddi tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalideye hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Davacı kadının temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, kayınvalideye 'manyak karı' diye hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kararda şöyle denildi:

https://tr.sputniknews.com/20220531/yargitaydan-emsal-karar-her-kazada-arac-sahibi-sorumlu-tutulamaz-1056833657.html

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