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Zaharova: Rusya, Norveç'le nükleer güvenlik alanındaki işbirliğini askıya aldı
Zaharova: Rusya, Norveç'le nükleer güvenlik alanındaki işbirliğini askıya aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Norveç'le nükleer güvenlik alanındaki işbirliğinin dondurulduğunu açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:01+0300
2022-06-03T14:17+0300
rusya
ukrayna
norveç
mariya zaharova
vladimir putin
nükleer
işbirliği
güvenlik
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO üyesi Norveç'in Rusya'ya yönelik hasmane tutumu nedeniyle Moskova ile Oslo arasındaki nükleer ve radyoaktif güvenlik işbirliğinin askıya alındığını belirtti.'Dünya için açlık tehdidi oluşturan Rusya değil, Ukrayna'nın mayınları'Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışını engellediğine ve bundan dolayı dünyanın açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığına dair Kiev ve Batı tarafından öne sürülen iddiaları dezenformasyon olarak niteledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tüm dünyanın tahıl ürünlerini taşıyan gemilerin Ukrayna ordusunun döşediği mayınlar nedeniyle limanlardan çıkamadığını bildiğinin altını çizdi.'Şu anda Putin-Zelenskiy görüşmesini konuşmanın anlamı yok'Zaharova, bir soru üzerine şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy görüşmesini teorik olarak konuşmayı dahi anlamlı bulmadığını söyleyerek arabuluculuk çabaları gösteren taraflara minnettar olduklarını belirtti.'ABD, Rus gazetecilere baskısını sürdürürse en sert misilleme önlemlerini alacağız'Basın toplantısında Zaharova'nın değindiği bir diğer konu, ABD'nin Rus medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik baskısını sürdürmesi oldu.Washington yönetiminin Rus gazetecilerin vize ve akreditasyonlarını uzatmadığını, yeni vize ve akreditasyon vermediğini kaydeden Zaharova, Rus gazetecilerin çalışmasının normale döndürülmemesi halinde Moskova'nın en sert misilleme önlemlerini alacağını vurguladı.'BM-Rusya-Ukrayna zirvesi önerisi için Türkiye'ye minnettarız'Basın toplantısının sonunda Zaharova'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'e İstanbul'da BM-Rusya-Ukrayna zirvesi organize etme önerisine Moskova'da nasıl bakıldığı soruldu.Rusya'nın bu inisiyatif için Türkiye'ye minnettar olduğunu söyleyen Zaharova, değerlendirmede bulunmak için henüz önerinin içeriğiyle ilgili belgelere sahip olmadıklarını da sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mayıs'ta Putin'le yaptığı telefon konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.
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https://tr.sputniknews.com/20220530/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1056818161.html
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rusya, ukrayna, norveç, mariya zaharova, vladimir putin, nükleer, işbirliği, güvenlik

Zaharova: Rusya, Norveç'le nükleer güvenlik alanındaki işbirliğini askıya aldı

14:01 03.06.2022 (güncellendi: 14:17 03.06.2022)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Norveç'le nükleer güvenlik alanındaki işbirliğinin dondurulduğunu açıkladı.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO üyesi Norveç'in Rusya'ya yönelik hasmane tutumu nedeniyle Moskova ile Oslo arasındaki nükleer ve radyoaktif güvenlik işbirliğinin askıya alındığını belirtti.

'Dünya için açlık tehdidi oluşturan Rusya değil, Ukrayna'nın mayınları'

Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışını engellediğine ve bundan dolayı dünyanın açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığına dair Kiev ve Batı tarafından öne sürülen iddiaları dezenformasyon olarak niteledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tüm dünyanın tahıl ürünlerini taşıyan gemilerin Ukrayna ordusunun döşediği mayınlar nedeniyle limanlardan çıkamadığını bildiğinin altını çizdi.

'Şu anda Putin-Zelenskiy görüşmesini konuşmanın anlamı yok'

Zaharova, bir soru üzerine şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy görüşmesini teorik olarak konuşmayı dahi anlamlı bulmadığını söyleyerek arabuluculuk çabaları gösteren taraflara minnettar olduklarını belirtti.

'ABD, Rus gazetecilere baskısını sürdürürse en sert misilleme önlemlerini alacağız'

Basın toplantısında Zaharova'nın değindiği bir diğer konu, ABD'nin Rus medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik baskısını sürdürmesi oldu.
Washington yönetiminin Rus gazetecilerin vize ve akreditasyonlarını uzatmadığını, yeni vize ve akreditasyon vermediğini kaydeden Zaharova, Rus gazetecilerin çalışmasının normale döndürülmemesi halinde Moskova'nın en sert misilleme önlemlerini alacağını vurguladı.
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'BM-Rusya-Ukrayna zirvesi önerisi için Türkiye'ye minnettarız'

Basın toplantısının sonunda Zaharova'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'e İstanbul'da BM-Rusya-Ukrayna zirvesi organize etme önerisine Moskova'da nasıl bakıldığı soruldu.
Rusya'nın bu inisiyatif için Türkiye'ye minnettar olduğunu söyleyen Zaharova, değerlendirmede bulunmak için henüz önerinin içeriğiyle ilgili belgelere sahip olmadıklarını da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mayıs'ta Putin'le yaptığı telefon konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.
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