https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-2022-yatirim-forumunda-rus-turk-is-baglarinin-gelisimi-degerlendirildi-1056962807.html

‘Zauralye-2022’ yatırım forumunda Rus-Türk iş bağlarının gelişimi değerlendirildi

‘Zauralye-2022’ yatırım forumunda Rus-Türk iş bağlarının gelişimi değerlendirildi

Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu’nda, Rusya-Türkiye dış ticaret ilişkilerinin ve Başkurtistan-Türkiye iş... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:39+0300

2022-06-03T22:39+0300

2022-06-03T22:39+0300

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iş birliği

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Türkiye’nin Kazak Başkonsolosu İsmet Erikan, ‘Değişen Dünya Koşullarında Rus-Türk İş Bağları: Avrasya’nın Kalbinden Bakış’ adlı oturumda yaptığı konuşmada, Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti 2023’te 100 milyar dolara ulaştırma hedefini hatırlatarak hedefe daha erken ulaşılabileceği tahmininde bulundu.Erikan, “Elbette, ithalat ve ihracatın büyük kısmı tarım ürünleri ve enerji ürünlerinden oluşuyor. Örneğin yaklaşık 14 milyon ton petrol üreten Bashneft'in performansını yakından izliyoruz, zira Başkurdistan ile iş birliğine olan ilgimiz özellikle enerji ve petrokimya ürünlerinin ticaretinde yatıyor. Ancak Türkiye tarım ürünleri, gıda, kereste ve kağıtla da ilgileniyor” dedi.Başkurdistan’ın, Türk pazarlarına ürün tedarikinde şimdiden 7. sıraya yerleştiğini kaydeden Başkonsolos, “Ancak ters süreç de artıyor. Başkurtistan’da bir fabrikamız inşa edildi ve çalışıyor, Türk şirketler Başkurtistan’da yollar ve köprüler inşa ediyor. Başkurtlar, topraklarına Türk yatırımcıları çekmek için her şey yapıyor, konforlu koşullar oluşturuyor. Türkiye’nin, Başkurtistan’daki ilaç ve takım tezgahlarına artan ilgisini kaydedebilirim. Başkurtistan, Türkiye’nin ilgi alanları grubuna girdi” ifadesini kullandı.‘Türkiye yönetimi iş birliğine açık’Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessiliği'nin İstanbul Başkanı Artur Leontyev, Rusya-Türkiye ticaretinin bu yılın ilk çeyreğinde, 6 milyar 600 milyondan 13 milyar 700 milyon dolara çıktığını anımsattı.Leontyev, “Yeni feribot seferleri açılıyor, konteyner taşımacılığı da yeniden biçimlendiriliyor. Türkler, açıkların oluştuğu ithalatta aktif olarak bize yardım ediyor. Türkiye yönetimi iş birliğine açık” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-turk-calisma-grubu-baskani-ayupov-rusya-ile-turkiye-arasindaki-etkilesim-her-cephede-guclenecek-1056862798.html

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türkiye, forum, rusya, ticaret, iş birliği