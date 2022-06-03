https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-yatirim-forumunda-is-dunyasinin-yaptirim-sartlarinda-faaliyetleri-ele-alindi-1056945688.html
Zauralye Yatırım Forumu'nda iş dünyasının yaptırım şartlarında faaliyetleri ele alındı
Zauralye Yatırım Forumu'nda iş dünyasının yaptırım şartlarında faaliyetleri ele alındı
Başkurtistan'da düzenlenen yatırım forumu kapsamında yaptırımların uygulandığı dönemde çalışmaların yürütülmesine dair genel oturum yapıldı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:35+0300
2022-06-03T14:35+0300
2022-06-03T14:35+0300
başkurtistan cumhuriyeti
rusya
yatırım
iş dünyası
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Bugün Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Sibay şehrinde 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ başladı. Forum çerçevesinde iş dünyasının yaptırım şartlarında faaliyetlerinin sürdürülmesini konu alan bir genel oturum düzenlendi.Genel oturum sırasında Türkçe'ye ardıl çeviri yapıldı.
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başkurtistan cumhuriyeti, rusya, yatırım, iş dünyası
Zauralye Yatırım Forumu'nda iş dünyasının yaptırım şartlarında faaliyetleri ele alındı
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Başkurtistan'da düzenlenen yatırım forumu kapsamında yaptırımların uygulandığı dönemde çalışmaların yürütülmesine dair genel oturum yapıldı.
Bugün Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Sibay şehrinde 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ başladı. Forum çerçevesinde iş dünyasının yaptırım şartlarında faaliyetlerinin sürdürülmesini konu alan bir genel oturum düzenlendi.
Genel oturum sırasında Türkçe'ye ardıl çeviri yapıldı.