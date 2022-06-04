https://tr.sputniknews.com/20220604/abd-ile-guney-kore-ortak-deniz-tatbikati-duzenledi-1056988218.html

ABD ile Güney Kore ortak deniz tatbikatı düzenledi

ABD ile Güney Kore ortak deniz tatbikatı düzenledi

Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk nükleer testini yapmaya hazırlanması tartışmaları devam ederken, ABD ile Güney Kore orduları Filipin Denizi'nde ortak... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T20:10+0300

2022-06-04T20:10+0300

2022-06-04T20:10+0300

savunma

abd

güney kore

askeri tatbikat

abd donanması

kuzey kore

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2 Haziran'da Japonya'nın Okinawa Adası açıklarında uluslararası sularda başlayan üç günlük tatbikat, Kasım 2017'den bu yana bir ABD uçak gemisinin katıldığı ilk ortak tatbikat oldu.Tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un katıldığı Seul'deki bir zirvede, savunma tatbikatlarını geliştirme ve Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehditler konularının görüşülmesinden bir süre sonra geldi.ABD Donanması'nın 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki donanmanın birlikte çalışabilirliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.Biden'in Kuzey Kore özel elçisi Sung Kim, ABD'nin, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer testi konusunda Güney Kore ve Japonya ile yakın koordinasyon içinde 'bütün beklenmedik durumlara hazırlandığını' söyledi.Kuzey Kore'nin bir sonraki nükleer bomba testi, Eylül 2017'den bu yana ilk olacak. Kuzey Kore, bu yıl 17 kez füze testi gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220521/guney-kore-devlet-baskani-yoon-kuzey-korenin-nukleerden-arindirilmasi-ortak-hedef-1056557869.html

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abd, güney kore, askeri tatbikat, abd donanması, kuzey kore