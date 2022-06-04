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ABD ile Güney Kore ortak deniz tatbikatı düzenledi
ABD ile Güney Kore ortak deniz tatbikatı düzenledi
Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk nükleer testini yapmaya hazırlanması tartışmaları devam ederken, ABD ile Güney Kore orduları Filipin Denizi'nde ortak... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T20:10+0300
2022-06-04T20:10+0300
savunma
abd
güney kore
askeri tatbikat
abd donanması
kuzey kore
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2 Haziran'da Japonya'nın Okinawa Adası açıklarında uluslararası sularda başlayan üç günlük tatbikat, Kasım 2017'den bu yana bir ABD uçak gemisinin katıldığı ilk ortak tatbikat oldu.Tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un katıldığı Seul'deki bir zirvede, savunma tatbikatlarını geliştirme ve Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehditler konularının görüşülmesinden bir süre sonra geldi.ABD Donanması'nın 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki donanmanın birlikte çalışabilirliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.Biden'in Kuzey Kore özel elçisi Sung Kim, ABD'nin, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer testi konusunda Güney Kore ve Japonya ile yakın koordinasyon içinde 'bütün beklenmedik durumlara hazırlandığını' söyledi.Kuzey Kore'nin bir sonraki nükleer bomba testi, Eylül 2017'den bu yana ilk olacak. Kuzey Kore, bu yıl 17 kez füze testi gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220521/guney-kore-devlet-baskani-yoon-kuzey-korenin-nukleerden-arindirilmasi-ortak-hedef-1056557869.html
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abd, güney kore, askeri tatbikat, abd donanması, kuzey kore

ABD ile Güney Kore ortak deniz tatbikatı düzenledi

20:10 04.06.2022
© REUTERSABD-Güney Kore ortak tatbikatı
ABD-Güney Kore ortak tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© REUTERS
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Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk nükleer testini yapmaya hazırlanması tartışmaları devam ederken, ABD ile Güney Kore orduları Filipin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi.
2 Haziran'da Japonya'nın Okinawa Adası açıklarında uluslararası sularda başlayan üç günlük tatbikat, Kasım 2017'den bu yana bir ABD uçak gemisinin katıldığı ilk ortak tatbikat oldu.
Tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un katıldığı Seul'deki bir zirvede, savunma tatbikatlarını geliştirme ve Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehditler konularının görüşülmesinden bir süre sonra geldi.
ABD Donanması'nın 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki donanmanın birlikte çalışabilirliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Biden'in Kuzey Kore özel elçisi Sung Kim, ABD'nin, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer testi konusunda Güney Kore ve Japonya ile yakın koordinasyon içinde 'bütün beklenmedik durumlara hazırlandığını' söyledi.
Kuzey Kore'nin bir sonraki nükleer bomba testi, Eylül 2017'den bu yana ilk olacak. Kuzey Kore, bu yıl 17 kez füze testi gerçekleştirdi.
Yoon Suk-yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef
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