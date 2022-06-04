https://tr.sputniknews.com/20220604/abd-pensilvanyada-cumhuriyetci-partinin-senato-adayligini-mehmet-oz-kazandi-1056975491.html

ABD Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı

ABD Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T07:16+0300

2022-06-04T07:16+0300

2022-06-04T07:16+0300

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ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden Pensilvanya'dan aday olan Öz’ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.McCormick, yaptığı açıklamada, ''Bugün, Öz'ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim.' dedi.Mehmet Öz ise Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick'e, Twitter hesabından teşekkür etti.Eski başkan Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz’ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı.25 Mayıs'ta ise Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.

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abd, pensilvanya, mehmet öz, seçimler, abd seçimleri