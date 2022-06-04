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ABD’de savaş uçağı düştü: pilot öldü
ABD’de savaş uçağı düştü: pilot öldü
ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T09:21+0300
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dünya
abd
uçak
uçak kazası
ölüm
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ABC7 televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.AP’nin haberinde, uçağın düştüğü yerde kimsenin zarar görmediği kaydedildi.
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abd, uçak, uçak kazası, ölüm, kaliforniya

ABD’de savaş uçağı düştü: pilot öldü

09:21 04.06.2022
© REUTERS / ABD DonanmasıABD savaş uçağı
ABD savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / ABD Donanması
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ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
ABC7 televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.
AP’nin haberinde, uçağın düştüğü yerde kimsenin zarar görmediği kaydedildi.
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