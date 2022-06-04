https://tr.sputniknews.com/20220604/abdde-savas-ucagi-dustu-pilot-oldu-1056976244.html
ABD’de savaş uçağı düştü: pilot öldü
ABD’de savaş uçağı düştü: pilot öldü
ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T09:21+0300
2022-06-04T09:21+0300
2022-06-04T09:21+0300
dünya
abd
uçak
uçak kazası
ölüm
kaliforniya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102895/26/1028952665_0:0:2155:1213_1920x0_80_0_0_dc5f0d2df3e9bf5d26acc996137c3813.jpg
ABC7 televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.AP’nin haberinde, uçağın düştüğü yerde kimsenin zarar görmediği kaydedildi.
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102895/26/1028952665_103:0:2155:1539_1920x0_80_0_0_f02b80f6c2cbb713a7c40cf12a9961c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, uçak, uçak kazası, ölüm, kaliforniya
ABD’de savaş uçağı düştü: pilot öldü
Abone ol
ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
ABC7
televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü
. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.
AP’nin haberinde, uçağın düştüğü yerde kimsenin zarar görmediği kaydedildi.