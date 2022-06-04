https://tr.sputniknews.com/20220604/adalar-belediyesinden-salgin-nedeniyle-700-kedinin-oldugu-iddiasina-iliskin-aciklama-1056982534.html

Adalar Belediyesi'nden salgın nedeniyle 700 kedinin öldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Adalar Belediyesi'nden salgın nedeniyle 700 kedinin öldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Büyükada’da FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığının yayıldığı ve 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddiasının ardından Adalar Belediyesi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T16:13+0300

2022-06-04T16:13+0300

2022-06-04T16:13+0300

türkiye

adalar belediyesi

kedi

salgın hastalık

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Büyükada’da kedi koronavirüsü olarak bilinen FIP hastalığı salgını başladığı ve salgın nedeniyle 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddia edildi. İddialar nedeniyle hayvan hakları savunucuları harekete geçti.Olaya ilişkin basında yer alan haberlerin ardından Adalar Belediyesi açıklama yaptı.Açıklamada, 'Büyükada’da Salgın Alarmı', 'Büyükada’da Ölümcül Salgın', 'Büyükada’da Salgın İddiası', 'Kedilerde Salgın Alarmı' vb. başlıklı haberler yayınlanmaktadır.Haberlerde iddia edilen “Büyükada’da 700 kedinin öldüğü” bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir.Kedilerde olan FIP (Feline Enfeksiyoz Peritonit/kedi enfeksiyöz peritoniti) hastalığı viral bir hastalıktır ve insanlara bulaşmamaktadır.Yapılan araştırmalara göre; FIP pek çok diğer viral hastalıklarla kıyaslandığında yaygınlık açısından zayıf olsa da hastalık gösteren kediler açısından oldukça ölümcüldür.Sonuç olarak; Kedi FIP vakalarında kurumumuz verilerinde belirgin bir artış olmamıştır. Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de haberlerde iddia edilen sayıda kedi ölümlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu teyit etmektedirler” ifadelerine yer verildi.

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adalar belediyesi, kedi, salgın hastalık