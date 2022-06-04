Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220604/ahmet-hakan-biz-kilicdaroglunu-boyle-bilmezdik-kabul-edelim-ki-yaman-cikti-1056975911.html
Ahmet Hakan: Biz Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik, kabul edelim ki yaman çıktı
Ahmet Hakan: Biz Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik, kabul edelim ki yaman çıktı
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "son günlerde olağanüstü performans sergilediğini" savunurken, "Biz Kemal... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T08:01+0300
2022-06-04T08:01+0300
türkiye
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Kılıçdaroğlu'nun 'az zamanda çok büyük işler yaptığını' yazan Hakan, yazısında şunları söyledi:"İstanbul’u ve Ankara’yı partisine kazandırdı. Muharrem İnce gibi dişli bir ismi ekarte etti. Partiye tam anlamıyla egemen oldu. Gözünün üzerinde kaşın var diyen tek kişi kalmadı yanında yöresinde. Altı partiyi bir araya getirdi. Ahmet Davutoğlu gibi birini şu zamana kadar idare edebildi. Ekrem İmamoğlu’nu çatır çatır yedi. Mansur Yavaş’ı geri plana düşürdü. Herkesi kendi adaylığına alıştırdı. 'Erdoğan / Kılıçdaroğlu ikilemi'ni yarattı. Valla az buz işler değil bunlar.Atak yapıyor. Gündem belirliyor. Muhalifleri etkileyecek işlere imza atıyor. Bir planı yürütüyor. Taktik yapıyor. Strateji yapıyor.Tabii ki daha yolun başındayız. Tabii ki 'oy alabilme kabiliyeti' açısından durumunda bir değişikliğin olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Tabii ki henüz Meral Akşener son sözünü söylemiş değil. Tabii ki arada çok vahim taktik ve stratejik hatalar yapıyor. Tabii ki bu yolun mutlu sonla bitip bitmeyeceği henüz acımasız biçimde belirsiz.Fakat yine de... Şu son günlerde sergilediği şu olağanüstü performansa bakıp da... 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik. Kabul edelim ki yaman çıktı' demezsek hakkaniyetsizlik yapmış oluruz."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yazı

Ahmet Hakan: Biz Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik, kabul edelim ki yaman çıktı

08:01 04.06.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "son günlerde olağanüstü performans sergilediğini" savunurken, "Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik. Kabul edelim ki yaman çıktı" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun 'az zamanda çok büyük işler yaptığını' yazan Hakan, yazısında şunları söyledi:
"İstanbul’u ve Ankara’yı partisine kazandırdı. Muharrem İnce gibi dişli bir ismi ekarte etti. Partiye tam anlamıyla egemen oldu. Gözünün üzerinde kaşın var diyen tek kişi kalmadı yanında yöresinde. Altı partiyi bir araya getirdi. Ahmet Davutoğlu gibi birini şu zamana kadar idare edebildi. Ekrem İmamoğlu’nu çatır çatır yedi. Mansur Yavaş’ı geri plana düşürdü. Herkesi kendi adaylığına alıştırdı. 'Erdoğan / Kılıçdaroğlu ikilemi'ni yarattı. Valla az buz işler değil bunlar.
Atak yapıyor. Gündem belirliyor. Muhalifleri etkileyecek işlere imza atıyor. Bir planı yürütüyor. Taktik yapıyor. Strateji yapıyor.
Tabii ki daha yolun başındayız. Tabii ki 'oy alabilme kabiliyeti' açısından durumunda bir değişikliğin olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Tabii ki henüz Meral Akşener son sözünü söylemiş değil. Tabii ki arada çok vahim taktik ve stratejik hatalar yapıyor. Tabii ki bu yolun mutlu sonla bitip bitmeyeceği henüz acımasız biçimde belirsiz.
Fakat yine de... Şu son günlerde sergilediği şu olağanüstü performansa bakıp da... 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik. Kabul edelim ki yaman çıktı' demezsek hakkaniyetsizlik yapmış oluruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала