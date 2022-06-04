https://tr.sputniknews.com/20220604/ak-parti-kampinda-acik-bufe-kahvalti-goruntulerine-izin-verilmeyecek-1056976148.html

'AK Parti kampında açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyecek'

'AK Parti kampında açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyecek'

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampı öncesi genel merkez yönetiminin, AK Partili siyasetçileri kamp boyunca kılık kıyafet, yeme içme... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T08:53+0300

2022-06-04T08:53+0300

2022-06-04T08:53+0300

türkiye

ak parti

kızılcahamam

ak parti kızılcahamam kampı

israf

uyarı

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AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın bugün Kızılcahamam’da başladığını hatırlatan Babacan, "Kampa milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları, partinin MKYK üyeleri dahil kalabalık bir kadro davet edildi. Dikkatimizi çeken, kamp öncesi genel başkan yardımcılarının uyarıları oldu. Genel merkez yönetimi, AK Partili siyasetçilerin kamp boyunca kılık kıyafet, yeme-içme görüntüleri konusunda dikkatli olmalarını istedi. İsraf anlamına gelebilecek görüntülerden kaçınılması istenirken, özellikle açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyeceği, genel merkezin buna yönelik önlemler aldığı öğrenildi. Yani daha önce verilen görüntülerin toplumda yarattığı hassasiyet bilindiği için önlem alınmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.Babacan, "‘Meclis çalışmaları, ekonomik sorunlar ve tarım-enerji sektörü’ üç oturumla masaya yatırılacak. Bu konular ve sorunlar, vatandaşın gerçek ruh halini görmek açısından önemli olacak" dedi.

türkiye

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