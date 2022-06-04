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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. 'Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik. İstanbul ve Ankara yerel... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T21:02+0300
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politika
ak parti
ömer çelik
seçim
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemlerden geçildiğini söyleyen Çelik, "Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili detaylı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları geniş bir şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor" diye konuştu."Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor" diyen Çelik, "Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. 'Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur" ifadelerini kullandı.
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ak parti, ömer çelik, seçim

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik

21:02 04.06.2022
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. 'Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemlerden geçildiğini söyleyen Çelik, "Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili detaylı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları geniş bir şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor" diye konuştu.
"Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor" diyen Çelik, "Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. 'Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur" ifadelerini kullandı.
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