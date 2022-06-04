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Almanya’da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp
Almanya’da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp
Almanya’da Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında dün meydana gelen ve en az dört kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında halen 7... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:24+0300
2022-06-04T17:24+0300
dünya
almanya
tren kazası
kayıp
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Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Bayern2 radyosuna yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin kadınlar olduğunu söyledi.Herrmann, yaralıların ise hayatı tehlikesi bulunmadığı bilgisini paylaşarak "Yakınlarının aradığı halen 7 kişi kayıp" dedi.Bunların yaralılar arasında bulunabileceğini veya kendiliğinden olay yerinden ayrılmış olabileceklerini belirten Herrmann, raydan çıkan tren vagonlarının enkazının henüz kaldırılamadığına işaret ederek, vagonların altında halen hayatını kaybedenlerin yer alabileceğini söyledi.Alman basının, olay yerinde bulunan Bavyera polisine dayandırdığı haberlere göre, kazada 3’ü ağır 40 kişi yaralandı. Daha önce ağır yaralı sayısı 15 olarak ifade edilmişti.Ölen 3 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Bir kişinin de dün hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği aktarıldı.Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Polis yetkilileri tren vagonlarının devrilmesi ve hasarlı olduğu için kurtarma çalışmaların zor ilerlediğini belirtti.Kazanın sebebi henüz bilinmiyor. Garmisch-Partenkirchen beldesinde Münih'e giden iki katlı tren raydan çıkmış, bazı vagonların devrilmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Yaklaşık 140 yolcunun arasında çok sayıda öğrencinin bulunduğu belirtilmişti.
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almanya, tren kazası, kayıp

Almanya’da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp

17:24 04.06.2022
© AAAlmanya - Bavyera - tren kazası
Almanya - Bavyera - tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA
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Almanya’da Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında dün meydana gelen ve en az dört kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında halen 7 kişinin arandığı bildirildi.
Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Bayern2 radyosuna yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin kadınlar olduğunu söyledi.
Herrmann, yaralıların ise hayatı tehlikesi bulunmadığı bilgisini paylaşarak "Yakınlarının aradığı halen 7 kişi kayıp" dedi.
Bunların yaralılar arasında bulunabileceğini veya kendiliğinden olay yerinden ayrılmış olabileceklerini belirten Herrmann, raydan çıkan tren vagonlarının enkazının henüz kaldırılamadığına işaret ederek, vagonların altında halen hayatını kaybedenlerin yer alabileceğini söyledi.
Alman basının, olay yerinde bulunan Bavyera polisine dayandırdığı haberlere göre, kazada 3’ü ağır 40 kişi yaralandı. Daha önce ağır yaralı sayısı 15 olarak ifade edilmişti.
Ölen 3 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Bir kişinin de dün hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği aktarıldı.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Polis yetkilileri tren vagonlarının devrilmesi ve hasarlı olduğu için kurtarma çalışmaların zor ilerlediğini belirtti.
Kazanın sebebi henüz bilinmiyor. Garmisch-Partenkirchen beldesinde Münih'e giden iki katlı tren raydan çıkmış, bazı vagonların devrilmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Yaklaşık 140 yolcunun arasında çok sayıda öğrencinin bulunduğu belirtilmişti.
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