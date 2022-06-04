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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
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CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.Görüşmenin ardından Meta, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler fotoğraf çektirdi.
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arnavutluk
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), arnavutluk, ilir meta, istanbul

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi

01:51 04.06.2022
© CHP/ ALP EREN KAYAArnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.
Görüşmenin ardından Meta, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler fotoğraf çektirdi.
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