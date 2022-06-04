https://tr.sputniknews.com/20220604/arnavutluk-cumhurbaskani-meta-kilicdaroglu-ile-istanbulda-bir-araya-geldi-1056970331.html

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T01:51+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

arnavutluk

ilir meta

istanbul

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CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.Görüşmenin ardından Meta, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler fotoğraf çektirdi.

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arnavutluk

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), arnavutluk, ilir meta, istanbul