https://tr.sputniknews.com/20220604/bahceliden-kilicdarogluna-ihanete-methiyeler-duzmek-serefli-bir-tavir-midir-1056981232.html

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: İhanete methiyeler düzmek şerefli bir tavır mıdır?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: İhanete methiyeler düzmek şerefli bir tavır mıdır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T15:07+0300

2022-06-04T15:07+0300

2022-06-04T15:07+0300

politika

devlet bahçeli

kemal kılıçdaroğlu

chp

mhp

hdp

selahattin demirtaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053871745_0:121:2000:1246_1920x0_80_0_0_607aff59c393c634399a09745147c3fd.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katıldı. Bahçeli, "Siyasetin de bir ahlakı, aklı muhakkak surette vardır ve olmalıdır. Bu durum bir tuzaktır, derin bir uçurumdur, dibinde ne olduğu bilinmeyen karanlık bir kuyudur. Bu tip siyasi anlayışlar yozlaşmakla kalmamışlar, yanlışa gömülmüşlerdir" dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi ve "CHP Genel Başkanı, Allah için bize söylesin; bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır, şerefli bir tavır mıdır? Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi hukuk ilkeleriyle nasıl tarif edilecektir" ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: "Gücünü küresel mihraklar aldiğini zanneden siyasetçiler zilletin dibini boylamıştır""Basiret ile bekanın sınır hatları pek çok yerde birbiriyle çakışmaktadır. Basiretsiz siyasetçinin zillette gelecek hayali kurması akıl tutulması ve ahlaki tükeniştir. Siyasi devşirmelerin kafa ve vicdan hürriyetleri de maalesef askıya alınmıştır. İnsanda hürriyet olmazsa, şahsiyet tenavül etmeyecektir. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir. Kendi kendini yiyip bitiren neyse odur ve aynısıdır. İnanç sahibi insanlar geride bıraktıkları eserlerle hatırlanıp hürmetle yad edilirler. Müptezellerin ve ihanetle ağız birliği yapanların milletimizin geleceğinde söz ve yetki sahibi olması düşünülemez. İnandığı gibi yaşamayanlar bir süre sonra yaşadıkları gibi inanmaya başlayacaktır. Bu durum ağır bir sakatlıktır. Gücünü küresel mihraklar aldığını zanneden böylesi bir sömürüye istekli olan siyasetçiler zilletin dibini boylamıştır. Bunlar kamyon farını görüp olduğu yere çakılan tavşan gibidir"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, chp, mhp, hdp, selahattin demirtaş