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https://tr.sputniknews.com/20220604/bakan-koca-turkiyede-maymun-cicegi-yok-suphelilerin-testi-negatif-cikti-1056989277.html
Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok, şüphelilerin testi negatif çıktı
Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok, şüphelilerin testi negatif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, dünyada hızla yayıldığı bilinen 'maymun çiçeği' virüsüne Türkiye'de şu ana dek rastlanmadığını bildirdi. Koca, virüs taşıdığı iddia edilen... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T21:50+0300
2022-06-04T21:50+0300
türkiye
fahrettin koca
maymun çiçeği virüsü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada pek çok ülkede art arda görülmeye başlayan 'maymun çiçeği' virüsünün Türkiye'de '4 kişiye bulaştığı' yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, ""İstanbul’da maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/sultangazide-maymun-cicegi-suphesiyle-hastaneye-goturulen-3-kisinin-test-sonucu-bekleniyor-1056978435.html
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fahrettin koca, maymun çiçeği virüsü

Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok, şüphelilerin testi negatif çıktı

21:50 04.06.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Koca, dünyada hızla yayıldığı bilinen 'maymun çiçeği' virüsüne Türkiye'de şu ana dek rastlanmadığını bildirdi. Koca, virüs taşıdığı iddia edilen 4 şüpheliye de test yapıldığını ve sonuçların 'negatif' çıktığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada pek çok ülkede art arda görülmeye başlayan 'maymun çiçeği' virüsünün Türkiye'de '4 kişiye bulaştığı' yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, ""İstanbul’da maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
TÜRKİYE
Sultangazi’de ‘maymun çiçeği’ şüphesiyle hastaneye götürülen 3 kişinin test sonucu bekleniyor
12:09
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