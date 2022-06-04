https://tr.sputniknews.com/20220604/bakan-koca-turkiyede-maymun-cicegi-yok-suphelilerin-testi-negatif-cikti-1056989277.html

Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok, şüphelilerin testi negatif çıktı

Bakan Koca: Türkiye'de 'maymun çiçeği' yok, şüphelilerin testi negatif çıktı

Sağlık Bakanı Koca, dünyada hızla yayıldığı bilinen 'maymun çiçeği' virüsüne Türkiye'de şu ana dek rastlanmadığını bildirdi. Koca, virüs taşıdığı iddia edilen... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T21:50+0300

2022-06-04T21:50+0300

2022-06-04T21:50+0300

türkiye

fahrettin koca

maymun çiçeği virüsü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada pek çok ülkede art arda görülmeye başlayan 'maymun çiçeği' virüsünün Türkiye'de '4 kişiye bulaştığı' yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, ""İstanbul’da maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220604/sultangazide-maymun-cicegi-suphesiyle-hastaneye-goturulen-3-kisinin-test-sonucu-bekleniyor-1056978435.html

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fahrettin koca, maymun çiçeği virüsü