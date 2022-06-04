https://tr.sputniknews.com/20220604/balikesirde-120-dakikada-30-artci-deprem-1056973520.html

Balıkesir'de 120 dakikada 30 artçı deprem

Balıkesir'de 120 dakikada 30 artçı deprem

Balıkesir'de bu gece 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T04:48+0300

2022-06-04T04:48+0300

2022-06-04T04:48+0300

türkiye

balıkesir

deprem

artçı

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Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7'lik depremler meydana gelirken, ilk depremin olduğu 01.13 itibarıyla 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220604/balikesirde-41-buyuklugunde-deprem-1056969588.html

türkiye

balıkesir

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balıkesir, deprem, artçı