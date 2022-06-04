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https://tr.sputniknews.com/20220604/balikesirde-120-dakikada-30-artci-deprem-1056973520.html
Balıkesir'de 120 dakikada 30 artçı deprem
Balıkesir'de 120 dakikada 30 artçı deprem
Balıkesir'de bu gece 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
balıkesir
deprem
artçı
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Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7'lik depremler meydana gelirken, ilk depremin olduğu 01.13 itibarıyla 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/balikesirde-41-buyuklugunde-deprem-1056969588.html
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balıkesir, deprem, artçı

Balıkesir'de 120 dakikada 30 artçı deprem

04:48 04.06.2022
© İHABalıkesir peş peşe depremler
Balıkesir peş peşe depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© İHA
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Balıkesir'de bu gece 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7'lik depremler meydana gelirken, ilk depremin olduğu 01.13 itibarıyla 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi.
1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
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