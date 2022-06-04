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Balıkesir’de art arda depremler: İstanbul'da da hissedildi
Balıkesir’de art arda depremler: İstanbul'da da hissedildi
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T01:43+0300
2022-06-04T01:43+0300
2022-06-04T02:24+0300
türkiye
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 10.98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.Muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.AFAD'dan yapılan ikinci açıklamaya göre, Balıkesir'in Karesi ilçesinde sırasıyla 4.1, 3.1 ve 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Söz konusu depremlerin İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Çanakkale'de de hissedildiği belirtildi.
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, deprem
Balıkesir’de art arda depremler: İstanbul'da da hissedildi
01:43 04.06.2022 (güncellendi: 02:24 04.06.2022) Abone ol
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10.98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.
Muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.
Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.
AFAD'dan yapılan ikinci açıklamaya göre, Balıkesir'in Karesi ilçesinde sırasıyla 4.1, 3.1 ve 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Söz konusu depremlerin İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Çanakkale'de de hissedildiği belirtildi.