https://tr.sputniknews.com/20220604/banu-alkandan-aleyna-tilkiye-o-kalin-belleriyle-taklit-yapiyorlar-ama-olmuyor-bebegim-1056980874.html
Banu Alkan’dan Aleyna Tilki’ye: O kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim
Banu Alkan’dan Aleyna Tilki’ye: O kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim
Banu Alkan, reklam yüzü olduğu markanın davetinde dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Genç popçunun kendisini taklit ettiğini söyleyen Alkan, "Beni izleyip o... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T14:23+0300
2022-06-04T14:23+0300
2022-06-04T14:23+0300
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banu alkan
kylie jenner
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Popçu Aleyna Tilki önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde süper mini eteğiyle dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan dans videosunu 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, Tilki’nin kendisini taklit ettiğini ileri sürdüEski manken, şarkıcı ve oyuncu olan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Tilki'nin dans videosuyla kendi videosunu karşılaştırdı. Alkan, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm" dedi. Banu Alkan, geçen günlerde dünyaca ünlü Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini söylediği paylaşımlarla iddia etmişti. Alkan “Seni taklitçi Kezban seni. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” diye yazmış, Kylie Jenner da Alkan’ın Instagram paylaşımlarına bakmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190601/banu-alkan-kultur-ve-turizm-bakani-olmak-istiyorum-1039223344.html
https://tr.sputniknews.com/20220322/kylie-jenner-oglunun-adini-degistirdigini-acikladi-1054944248.html
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Banu Alkan’dan Aleyna Tilki’ye: O kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim
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Banu Alkan, reklam yüzü olduğu markanın davetinde dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Genç popçunun kendisini taklit ettiğini söyleyen Alkan, "Beni izleyip o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor" dedi.
Popçu Aleyna Tilki önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde süper mini eteğiyle dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan dans videosunu 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, Tilki’nin kendisini taklit ettiğini ileri sürdü
Eski manken, şarkıcı ve oyuncu olan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Tilki'nin dans videosuyla kendi videosunu karşılaştırdı. Alkan, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm" dedi.
Banu Alkan, geçen günlerde dünyaca ünlü Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini söylediği paylaşımlarla iddia etmişti. Alkan “Seni taklitçi Kezban seni. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” diye yazmış, Kylie Jenner da Alkan’ın Instagram paylaşımlarına bakmıştı.