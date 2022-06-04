https://tr.sputniknews.com/20220604/besiktas-fibadaki-hukuk-mucadelesini-kazandi-1056968756.html

Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı

Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen basketbolcular Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu'nun yurt dışına transferiyle ilgili yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T01:08+0300

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2022-06-04T01:08+0300

spor

beşiktaş

fiba

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu'nun yurt dışına usulsüz transferlerine FIBA tarafından 'ilişkisiz belgesi' düzenlenerek izin verildikten sonra hukuken ve etik olarak son derece haklı itirazımızı avukatlarımız aracılığıyla FIBA Temyiz Kuruluna taşımıştık. Bu itirazımız neticesinde ülkemizin basketbolu için tarihi bir karar alındı. FIBA'nın kulübümüzün yetiştirdiği gelecek vadeden genç basketbolcularımızın hukuksuz iznine karşılık, FIBA'nın kararlarının denetlendiği kendi yargı organları FIBA Temyiz Kurulu tarafından iptal edildi." denildi.Karar sonrasında Demir Doğan ile Samet Yiğitoğlu'nun 23 yaşına kadar tüm hakları Beşiktaş'ın uhdesinde olacağı bildirildi.Verilen kararın diğer olaylarla ilgili emsal olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Genç oyuncuların ve bu oyunculara yatırım yapan kulüplerin haklarının ve sporculuk kariyerlerinin korunması için emsal teşkil eden bu tarihi hukuki kararın ülkemiz içinde de Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili kurullarına da örnek olması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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beşiktaş, fiba