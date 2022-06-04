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https://tr.sputniknews.com/20220604/bm-guvenlik-konseyi-irini-operasyonunun-suresini-1-yil-daha-uzatti-1056969267.html
BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı
BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T01:33+0300
2022-06-04T01:33+0300
dünya
bm güvenlik konseyi
bm
akdeniz
libya
rusya
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BM Güvenlik Konseyi'nin resmi internet sitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın, Rusya’nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin evet oyu ile alındığı belirtilerek, Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'ne konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu.İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.BM Güvenlik Konseyi'nin 2292 sayılı kararıyla başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.
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bm güvenlik konseyi, bm, akdeniz, libya, rusya

BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

01:33 04.06.2022
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattığını duyurdu.
BM Güvenlik Konseyi'nin resmi internet sitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın, Rusya’nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin evet oyu ile alındığı belirtilerek, Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'ne konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu.
İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.
BM Güvenlik Konseyi'nin 2292 sayılı kararıyla başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.
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