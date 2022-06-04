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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde yatılı Kur'an kursu sayısının 2 binlere ulaştığını, gündüzlü Kur'an kurslarıyla sayının 40 binlerde... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T13:36+0300
2022-06-04T13:38+0300
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Erbaş, İzmit ilçesinde Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu açılışında yaptığı konuşmada, Kur'an'ın öğrenileceği ve öğretileceği bir yer açılışının en hayırlı merasimlerden olduğunu söyledi.'Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz'Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in amacı neyse kendilerinin amacının da o olduğunu vurgulayarak, bu tür binaların bunun için yapıldığını söyledi:'İmkanları fırsata, hayra dönüştürelim'Erbaş, yakın zamana kadar ilkokul 5. sınıfı, yani 12 yaşını bitirmeden yaz Kur'an kurslarına kayıt yapılamadığını aktararak, "Ortaokulu bitirmeden, yani 14-15 yaşını bitirmeden de bu yatılı Kur'an kurslarına kayıt yapamıyorduk. Bu engeller kalktı. Şükretmemiz lazım. Şükrümüzü çalışmakla göstereceğiz. Daha fazla yapmakla daha fazla sahip çıkmakla bu fırsatları iyi değerlendirmezsek 'Nankörlük ederseniz, azabım şiddetli olur.' uyarısıyla karşı karşıya kalırız. Allah, bu fırsatları, imkanları elimizden alır. Bu imkanları fırsata, hayra dönüştürelim. Daha fazla sahip çıkalım. Gevşemeyelim. Uyanık olalım, elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim." ifadelerini kullandı.
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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran, çocuk

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz

13:36 04.06.2022 (güncellendi: 13:38 04.06.2022)
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde yatılı Kur'an kursu sayısının 2 binlere ulaştığını, gündüzlü Kur'an kurslarıyla sayının 40 binlerde olduğunu belirterek, "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz." dedi.
Erbaş, İzmit ilçesinde Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu açılışında yaptığı konuşmada, Kur'an'ın öğrenileceği ve öğretileceği bir yer açılışının en hayırlı merasimlerden olduğunu söyledi.

'Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz'

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in amacı neyse kendilerinin amacının da o olduğunu vurgulayarak, bu tür binaların bunun için yapıldığını söyledi:
"Neslimiz için çalışmalıyız. 'Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' diyor ya Arif Nihat Asya. Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabıhaktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah. Biliyoruz ki Kur'an yaşandığı sürece bu millet ayakta kalacak. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin 'Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku.' şeklinde inmiş olması; gözümüzü Kur'an'ı bol bol okumaya, onu düşünmeye, anlamaya çevirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'i hem öğreneceğiz hem ezberleyeceğiz, sonra düşüneceğiz ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz."

'İmkanları fırsata, hayra dönüştürelim'

Erbaş, yakın zamana kadar ilkokul 5. sınıfı, yani 12 yaşını bitirmeden yaz Kur'an kurslarına kayıt yapılamadığını aktararak, "Ortaokulu bitirmeden, yani 14-15 yaşını bitirmeden de bu yatılı Kur'an kurslarına kayıt yapamıyorduk. Bu engeller kalktı. Şükretmemiz lazım. Şükrümüzü çalışmakla göstereceğiz. Daha fazla yapmakla daha fazla sahip çıkmakla bu fırsatları iyi değerlendirmezsek 'Nankörlük ederseniz, azabım şiddetli olur.' uyarısıyla karşı karşıya kalırız. Allah, bu fırsatları, imkanları elimizden alır. Bu imkanları fırsata, hayra dönüştürelim. Daha fazla sahip çıkalım. Gevşemeyelim. Uyanık olalım, elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim." ifadelerini kullandı.
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