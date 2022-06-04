https://tr.sputniknews.com/20220604/diyanet-isleri-baskani-erbas-hayatimizi-kurana-gore-tanzim-edecegiz-1056980270.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde yatılı Kur'an kursu sayısının 2 binlere ulaştığını, gündüzlü Kur'an kurslarıyla sayının 40 binlerde... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T13:36+0300

2022-06-04T13:36+0300

2022-06-04T13:38+0300

türkiye

ali erbaş

diyanet işleri başkanlığı

kuran

çocuk

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Erbaş, İzmit ilçesinde Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu açılışında yaptığı konuşmada, Kur'an'ın öğrenileceği ve öğretileceği bir yer açılışının en hayırlı merasimlerden olduğunu söyledi.'Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz'Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in amacı neyse kendilerinin amacının da o olduğunu vurgulayarak, bu tür binaların bunun için yapıldığını söyledi:'İmkanları fırsata, hayra dönüştürelim'Erbaş, yakın zamana kadar ilkokul 5. sınıfı, yani 12 yaşını bitirmeden yaz Kur'an kurslarına kayıt yapılamadığını aktararak, "Ortaokulu bitirmeden, yani 14-15 yaşını bitirmeden de bu yatılı Kur'an kurslarına kayıt yapamıyorduk. Bu engeller kalktı. Şükretmemiz lazım. Şükrümüzü çalışmakla göstereceğiz. Daha fazla yapmakla daha fazla sahip çıkmakla bu fırsatları iyi değerlendirmezsek 'Nankörlük ederseniz, azabım şiddetli olur.' uyarısıyla karşı karşıya kalırız. Allah, bu fırsatları, imkanları elimizden alır. Bu imkanları fırsata, hayra dönüştürelim. Daha fazla sahip çıkalım. Gevşemeyelim. Uyanık olalım, elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran, çocuk