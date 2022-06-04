https://tr.sputniknews.com/20220604/dunya-ticaret-orgutunde-turkey-yerine-ilk-kez-turkiye-kullanildi-1056989594.html

Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı

Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T22:04+0300

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dünya

türkiye

birleşmiş milletler (bm)

dünya ticaret örgütü (dtö)

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Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye, DTÖ kapsamında düzenlenen 'Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine' katıldı.DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) arifesinde düzenlenen oturumda, ülke isminin ilk kez 'Türkiye' şeklinde kullanıldığı belirtildi.Oturuma, Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy da katıldı.BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmişti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, birleşmiş milletler (bm), dünya ticaret örgütü (dtö)