https://tr.sputniknews.com/20220604/dunya-ticaret-orgutunde-turkey-yerine-ilk-kez-turkiye-kullanildi-1056989594.html
Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı
Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı
Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T22:04+0300
2022-06-04T22:04+0300
2022-06-04T22:04+0300
dünya
türkiye
birleşmiş milletler (bm)
dünya ticaret örgütü (dtö)
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Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye, DTÖ kapsamında düzenlenen 'Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine' katıldı.DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) arifesinde düzenlenen oturumda, ülke isminin ilk kez 'Türkiye' şeklinde kullanıldığı belirtildi.Oturuma, Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy da katıldı.BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmişti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
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türkiye, birleşmiş milletler (bm), dünya ticaret örgütü (dtö)
Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı
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Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ülke ismi ilk kez 'Türkiye' şeklinde kullanıldı.
Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye, DTÖ kapsamında düzenlenen 'Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine' katıldı.
DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) arifesinde düzenlenen oturumda, ülke isminin ilk kez 'Türkiye' şeklinde kullanıldığı belirtildi.
Oturuma, Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy da katıldı.
BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.