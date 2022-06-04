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https://tr.sputniknews.com/20220604/ekrem-imamoglu-lise-giris-sinavina-girecek-tum-ogrencilere-yarin-ulasim-ucretsiz-olacak-1056987291.html
Ekrem İmamoğlu: Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak
Ekrem İmamoğlu: Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yarın gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T19:19+0300
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türkiye
ekrem imamoğlu
lgs
istanbul
ulaşım
ücretsiz ulaşım
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yarın gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) için tüm önlemlerin alındığını belirterek yurttaşlara sınavın yapılacağı okulların etrafında dikkatli olunması için çağrıda bulundu.İmamoğlu, LGS'ye girecek tüm öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını da duyurdu.Ekrem İmamoğlu, "Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak, gerekli tüm tedbirler de alındı. Sınav nasıl olursa olsun siz akıldan, bilimden ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, hepinize gönülden başarılar." ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, lgs, istanbul, ulaşım, ücretsiz ulaşım

Ekrem İmamoğlu: Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak

19:19 04.06.2022
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA
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Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yarın gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yarın gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) için tüm önlemlerin alındığını belirterek yurttaşlara sınavın yapılacağı okulların etrafında dikkatli olunması için çağrıda bulundu.
İmamoğlu, LGS'ye girecek tüm öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını da duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, "Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak, gerekli tüm tedbirler de alındı. Sınav nasıl olursa olsun siz akıldan, bilimden ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, hepinize gönülden başarılar." ifadelerini kullandı.
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