https://tr.sputniknews.com/20220604/ekrem-imamoglu-lise-giris-sinavina-girecek-tum-ogrencilere-yarin-ulasim-ucretsiz-olacak-1056987291.html

Ekrem İmamoğlu: Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak

Ekrem İmamoğlu: Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yarın gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T19:19+0300

2022-06-04T19:19+0300

2022-06-04T19:19+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

lgs

istanbul

ulaşım

ücretsiz ulaşım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yarın gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) için tüm önlemlerin alındığını belirterek yurttaşlara sınavın yapılacağı okulların etrafında dikkatli olunması için çağrıda bulundu.İmamoğlu, LGS'ye girecek tüm öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını da duyurdu.Ekrem İmamoğlu, "Lise Giriş Sınavı’na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak, gerekli tüm tedbirler de alındı. Sınav nasıl olursa olsun siz akıldan, bilimden ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, hepinize gönülden başarılar." ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu, lgs, istanbul, ulaşım, ücretsiz ulaşım