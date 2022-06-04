Erdoğan: 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin geri dönmesini sağladık
11:09 04.06.2022 (güncellendi: 11:36 04.06.2022)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Düzensiz göçle mücadele için 26 geri gönderme merkezi kurduk. Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin geri dönmesini sağladık.
FETÖ'den temizlediğimiz TSK'nın dünyanın en modern orduları arasında yer almasını sağladık.
Son 20 yılda köpüler, tüneller ve otoyollarla ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik.
Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek.
Gezi olaylarıyla başlayan ve ardı ardına devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1.5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık.
Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz.
Hani, komünistin komünistliği parayı buluncaya, ateistin ateistliği uçak sallanıncaya kadardır derler ya, aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkıncaya kadardır.
Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.
Ülkemizin sesini ve nefesini tüm dünyada duyuruyoruz. Dizi ve filmlerimiz, artık dünyanın değişik ülkelerinde izlenme rekorları kırıyor, bu noktaya geldik.