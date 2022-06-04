https://tr.sputniknews.com/20220604/fenerbahcenin-toplam-borcu-aciklandi-1056979771.html

Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu duyuruldu. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T13:21+0300

2022-06-04T13:21+0300

2022-06-04T13:22+0300

spor

fenerbahçe

borç

ali koç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606989_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a18d72071319cedaaf8ba4b09a586162.jpg

Fenerbahçe Kulübünün 2021 olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Bilecik'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon lira olduğunu söyledi.Vodina, toplam borcun ise 6 milyar 190 milyon lira olduğunu dile getirdi.Mehmet Vodina, 2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, borç, ali koç