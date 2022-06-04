https://tr.sputniknews.com/20220604/ihbara-giden-polisi-boynundan-bicakladi-1056970945.html
İhbara giden polisi boynundan bıçakladı
İhbara giden polisi boynundan bıçakladı
Erzurum’da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırıda bir polis memuru boynundan yaralandı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T02:04+0300
2022-06-04T02:04+0300
2022-06-04T02:04+0300
türkiye
erzurum
polis
yakutiye
112 acil servis
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Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen Yakup D.’nin rahatsızlanması üzerine çevredekiler, 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçakla, polis memuru V.Y.’yi boynundan bıçakladı. Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da aradı. Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
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erzurum, polis, yakutiye, 112 acil servis
İhbara giden polisi boynundan bıçakladı
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Erzurum’da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırıda bir polis memuru boynundan yaralandı.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen Yakup D.’nin rahatsızlanması üzerine çevredekiler, 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.
Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçakla, polis memuru V.Y.’yi boynundan bıçakladı. Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da aradı. Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.