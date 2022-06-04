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İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T00:09+0300
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kocaeli
başiskele
kavga
polis
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Saat 21.00 sıralarında Kocaeli Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk ile Millet caddelerinin kesişiminde meydana gelen olayda, karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında mukavemet gösteren bir şahıs polislere saldırdı. Olayda S.Y. ve Ö.Y. isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html
türkiye
kocaeli
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kocaeli, başiskele, kavga, polis, yaralı

İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı

00:09 04.06.2022
© İHAKocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© İHA
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Saat 21.00 sıralarında Kocaeli Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk ile Millet caddelerinin kesişiminde meydana gelen olayda, karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi esnasında mukavemet gösteren bir şahıs polislere saldırdı. Olayda S.Y. ve Ö.Y. isimli 2 polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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