https://tr.sputniknews.com/20220604/iki-grup-arasinda-cikan-kavgada-olaya-mudahale-eden-polisler-yaralandi-1056967135.html
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T00:09+0300
2022-06-04T00:09+0300
2022-06-04T00:09+0300
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kocaeli
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polis
yaralı
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Saat 21.00 sıralarında Kocaeli Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk ile Millet caddelerinin kesişiminde meydana gelen olayda, karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında mukavemet gösteren bir şahıs polislere saldırdı. Olayda S.Y. ve Ö.Y. isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html
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kocaeli, başiskele, kavga, polis, yaralı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Saat 21.00 sıralarında Kocaeli Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk ile Millet caddelerinin kesişiminde meydana gelen olayda, karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi esnasında mukavemet gösteren bir şahıs polislere saldırdı. Olayda S.Y. ve Ö.Y. isimli 2 polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.