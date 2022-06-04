Türkiye
CANLI | Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220604/istanbul-emniyet-mudurlugu-mayis-ayinda-23-bin-445-kacak-gocmen-yakalandi-1056984527.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Mayıs ayında 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Mayıs ayında 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Emniyeti, mayıs ayında kentte yapılan kontrollerde yakalanan 23 bin 445 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildiğini... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:27+0300
2022-06-04T17:27+0300
türkiye
göçmen krizi
göç idaresi
suriyeli mülteciler
afgan sığınmacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056896990_0:0:776:437_1920x0_80_0_0_1a83c32763226ab769c46b3e6d73da55.png
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak göçmenlere yönelik olarak, 1 Mayıs-31 Mayıs arasında il genelinde asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda denetimler yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurda gelen 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı.Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056896990_101:0:684:437_1920x0_80_0_0_571b01f9730f602812fd984eae265d6f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen krizi, göç idaresi, suriyeli mülteciler, afgan sığınmacı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Mayıs ayında 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı

17:27 04.06.2022
© DHAİstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi.
İstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Emniyeti, mayıs ayında kentte yapılan kontrollerde yakalanan 23 bin 445 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildiğini duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak göçmenlere yönelik olarak, 1 Mayıs-31 Mayıs arasında il genelinde asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda denetimler yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurda gelen 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала