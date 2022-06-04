https://tr.sputniknews.com/20220604/istanbul-emniyet-mudurlugu-mayis-ayinda-23-bin-445-kacak-gocmen-yakalandi-1056984527.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Mayıs ayında 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Mayıs ayında 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Emniyeti, mayıs ayında kentte yapılan kontrollerde yakalanan 23 bin 445 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildiğini... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:27+0300
2022-06-04T17:27+0300
2022-06-04T17:27+0300
türkiye
göçmen krizi
göç idaresi
suriyeli mülteciler
afgan sığınmacı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak göçmenlere yönelik olarak, 1 Mayıs-31 Mayıs arasında il genelinde asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda denetimler yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurda gelen 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı.Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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göçmen krizi, göç idaresi, suriyeli mülteciler, afgan sığınmacı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Mayıs ayında 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul Emniyeti, mayıs ayında kentte yapılan kontrollerde yakalanan 23 bin 445 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildiğini duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak göçmenlere yönelik olarak, 1 Mayıs-31 Mayıs arasında il genelinde asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda denetimler yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurda gelen 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.