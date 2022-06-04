https://tr.sputniknews.com/20220604/kadinlarin-goruntulerini-cekerek-sosyal-medyada-paylasan-yabanci-uyruklu-sahis-yakalandi-1056990935.html
Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Sakarya’da telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T23:35+0300
2022-06-04T23:35+0300
2022-06-04T23:35+0300
türkiye
sakarya
yabancı uyruklu
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerine harekete geçirdi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi.
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sakarya, yabancı uyruklu
Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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Sakarya’da telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerine harekete geçirdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi.