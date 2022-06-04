https://tr.sputniknews.com/20220604/kilicdaroglu-artik-sagciydi-solcuydu-yok-mesele-bir-partinin-meselesi-olmaktan-cikmistir-1056988676.html

Kılıçdaroğlu: Artık sağcıydı, solcuydu yok; mesele bir partinin meselesi olmaktan çıkmıştır

Kılıçdaroğlu: Artık sağcıydı, solcuydu yok; mesele bir partinin meselesi olmaktan çıkmıştır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Artık sağcıydı, solcuydu, ortacıydı falan yok. Mesele Türkiye meselesi. Mesele bir partinin meselesi olmaktan çıkmıştır... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T20:57+0300

2022-06-04T20:57+0300

2022-06-04T20:57+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) düzenlediği Ortak Akıl Platformu Liderler Buluşması Toplantısı’nın açılışında konuştu. Türkiye’nin önünde duran beş temel sorunu olduğu belirten Kılıçdaroğlu, “Bütün bu sorunların üstünde yani beş temel sorun üstünde temel bir sorun var, yönetim sorunu… Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Kim yönetiyor Türkiye’yi, kimler yönetiyor Türkiye’yi… Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir, bir devleti bir kişi teslim edemezsiniz” diye konuştu.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:'Dış politikada Türkiye itibar kaybeden bir ülke haline geldi'“Türkiye’nin 5 temel sorunu var, bu konuda bir anlaşmamız lazım. Birincisi demokrasi, demokrasinin olmadığı yerde büyüme, düşünce özgürlüğü olmuyor daha da önemlisi can ve mal güvenliği olmuyor çünkü yargı bağımsız değil. Hakkınızı arayamıyorsunuz. Herkesin düşüncesine, kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyacağımız bir Türkiye’yi inşa etmemiz lazım. İkincisi ekonomi. Demokrasi olmayınca ve her şey şahsileşince ekonomide ciddi sorunlar çıkıyor, ortaya. Ama siz izlemenin ötesinde fiilen yaşıyorsunuz. Yaşadığınız için de endişeleriniz var, bu endişelerin giderilmesini istiyorsunuz.Üçüncüsü dış politika. Hayatımda rüşvet alan bir kişinin büyükelçi tayin edildiği bir ülke hiç duymadım, biz hariç. Dışişleri Bakanlığı’nın bu kadar devre dışı bırakıldığı bir süreci de hiç yaşamadım. Bu aynı zamanda devlette liyakat sisteminin tümüyle çökmüş olması demektir. Dış politikada Türkiye zemin kaybeden, itibar kaybeden bir ülke haline geldi.'Bu beş sorunu aşacağız, başka seçeneğimiz yok'Dördüncü sorunumuz, temel bir sorundur, eğitim sorunu. Üniversitelerin bilgi üretemez noktaya geldiğini görüyoruz. Üniversite bilgi üretemezse sizler katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceksiniz? Farklı düşündü diye bir üniversite hocasının üniversiteden atılmasını, biz darbe dönemlerinde gördük, şimdi yaşıyoruz bunları. Üniversiteyi düşünce özgürlüğünün yok edildiği bir mekan olarak düşünürseniz zaten orası üniversite değildir.Beşincisi toplumsal barışımız, toplumsal barışımızı sağlamak zorundayız. Öyle bir noktaya geldik ki komşumuzun kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgular hale geldik. Buradan da Türkiye’nin çıkması lazım. Bu beş sorunu aşacağız, başka seçeneğimiz yok.'Devlet dediğiniz alan liyakatin olmazsa olmaz olduğu bir alandır'Türkiye Cumhuriyeti devletinin bürokrasiyle başlayıp tahrip edildiği bir sürecin içine giriyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin yeniden inşası söz konusu. Bazı temel kurumların tümüyle yok edildiği, içinin boşaltıldığı, yetenekli insanların devre dışı bırakıldığını farklı düşünen insanların bir anlamda ötekileştirildiğini görüyoruz. Buradan Türkiye’nin çıkması lazım.Bütün bu sorunların üstünde yani beş temel sorun üstünde temel bir sorun var, yönetim sorunu… Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Kim yönetiyor Türkiye’yi? Kimler yönetiyor Türkiye’yi? Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir, bir devleti bir kişiye teslim edemezsiniz. İşi uzmanına vermezseniz, o işte hiçbir bilgisi, becerisi olmayan insanı oraya koyarsanız; yani adlandırmak gerekirse bankaya güreşçiyi atarsanız olmaz. Merkez Bankası’na arkeolog atarsanız olmaz. Devlet dediğiniz alan liyakatin olmazsa olmaz olduğu bir alandır. Sorunu aşacağız."

https://tr.sputniknews.com/20220604/muharrem-inceden-kilicdarogluna-trabzonda-ulkucu-konyada-muhafazakr-vanda-hdpli-oluyorsun-1056986896.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed)