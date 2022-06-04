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CANLI | Rusya: Ukrayna, Severodonetsk'teki çatışmalara katılan birliklerinin yüzde 90'ını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220604/lavrov-bati-ukraynanin-rusya-ile-muzakerelere-devam-etmesini-yasakladi-1056990789.html
Lavrov: Batı, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere devam etmesini yasakladı
Lavrov: Batı, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere devam etmesini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu’na verdiği demeçte, Batı'nın Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesine izin... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T23:27+0300
2022-06-04T23:27+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
ukrayna
avrupa birliği
ingiltere
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Lavrov, “Ukrayna, her şeyden önce ABD ve Büyük Britanya tarafından manipüle edilen bir pazarlık aracıdır. Şu anda Batı'ya öncülük eden bir Anglo-Sakson topluluğu söz konusu. NATO ve bağımsızlığını uzun süre önce kaybeden Avrupa Birliği (AB) bu topluluğa tamamen biat ediyor. Ukraynalıları, ülkemizi kontrol altına almak ve Rusya'yı, zon zamanlardaki deyimleriyle ‘savaş meydanında yenmek’ için bir araç olarak kullanıyorlar” dedi.Lavrov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD'deki bazı politikacıların son zamanlarda “Rusya, Putin savaş meydanında mağlup edilmeli” ifadelerini çok sık kullandıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu, müzakerelerin devam edip etmeyeceği sorusunun yanıtıdır. Batı, Ukrayna'nın müzakere etmesine izin vermiyor. Ukrayna, bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda iki ay önce bir öneride bulunmuştu. Bu önerileri baz aldık. Ve bir gün sonra Batı, Ukraynalıların bu sürece devam etmesini yasakladı. Tutumlarını sertleştirdiler, ardından Buça yerleşiminde, kurgu olduğu açıkça beli olan bir provokasyon yaşandı.”
https://tr.sputniknews.com/20220604/polonya-disisleri-ab-rusyaya-karsi-7-yaptirim-paketi-uzerinde-calisiyor-1056989794.html
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rusya, sergey lavrov, ukrayna, avrupa birliği, ingiltere, müzakere

Lavrov: Batı, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere devam etmesini yasakladı

23:27 04.06.2022
© REUTERS / Alexander ZemlianichenkoSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu’na verdiği demeçte, Batı'nın Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesine izin vermediğini söyledi.
Lavrov, “Ukrayna, her şeyden önce ABD ve Büyük Britanya tarafından manipüle edilen bir pazarlık aracıdır. Şu anda Batı'ya öncülük eden bir Anglo-Sakson topluluğu söz konusu. NATO ve bağımsızlığını uzun süre önce kaybeden Avrupa Birliği (AB) bu topluluğa tamamen biat ediyor. Ukraynalıları, ülkemizi kontrol altına almak ve Rusya'yı, zon zamanlardaki deyimleriyle ‘savaş meydanında yenmek’ için bir araç olarak kullanıyorlar” dedi.
Lavrov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD'deki bazı politikacıların son zamanlarda “Rusya, Putin savaş meydanında mağlup edilmeli” ifadelerini çok sık kullandıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu, müzakerelerin devam edip etmeyeceği sorusunun yanıtıdır. Batı, Ukrayna'nın müzakere etmesine izin vermiyor. Ukrayna, bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda iki ay önce bir öneride bulunmuştu. Bu önerileri baz aldık. Ve bir gün sonra Batı, Ukraynalıların bu sürece devam etmesini yasakladı. Tutumlarını sertleştirdiler, ardından Buça yerleşiminde, kurgu olduğu açıkça beli olan bir provokasyon yaşandı.”
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
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