https://tr.sputniknews.com/20220604/lavrov-bati-ukraynanin-rusya-ile-muzakerelere-devam-etmesini-yasakladi-1056990789.html

Lavrov: Batı, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere devam etmesini yasakladı

Lavrov: Batı, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere devam etmesini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu’na verdiği demeçte, Batı'nın Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesine izin... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T23:27+0300

2022-06-04T23:27+0300

2022-06-04T23:27+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

ukrayna

avrupa birliği

ingiltere

müzakere

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Lavrov, “Ukrayna, her şeyden önce ABD ve Büyük Britanya tarafından manipüle edilen bir pazarlık aracıdır. Şu anda Batı'ya öncülük eden bir Anglo-Sakson topluluğu söz konusu. NATO ve bağımsızlığını uzun süre önce kaybeden Avrupa Birliği (AB) bu topluluğa tamamen biat ediyor. Ukraynalıları, ülkemizi kontrol altına almak ve Rusya'yı, zon zamanlardaki deyimleriyle ‘savaş meydanında yenmek’ için bir araç olarak kullanıyorlar” dedi.Lavrov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD'deki bazı politikacıların son zamanlarda “Rusya, Putin savaş meydanında mağlup edilmeli” ifadelerini çok sık kullandıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu, müzakerelerin devam edip etmeyeceği sorusunun yanıtıdır. Batı, Ukrayna'nın müzakere etmesine izin vermiyor. Ukrayna, bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda iki ay önce bir öneride bulunmuştu. Bu önerileri baz aldık. Ve bir gün sonra Batı, Ukraynalıların bu sürece devam etmesini yasakladı. Tutumlarını sertleştirdiler, ardından Buça yerleşiminde, kurgu olduğu açıkça beli olan bir provokasyon yaşandı.”

https://tr.sputniknews.com/20220604/polonya-disisleri-ab-rusyaya-karsi-7-yaptirim-paketi-uzerinde-calisiyor-1056989794.html

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rusya, sergey lavrov, ukrayna, avrupa birliği, ingiltere, müzakere