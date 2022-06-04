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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220604/macron-rusyayi-kucuk-dusurmek-olmaz-1056967864.html
Macron: Rusya’yı küçük düşürmek olmaz
Macron: Rusya’yı küçük düşürmek olmaz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ukrayna konusunda toplamda yaklaşık 100 saat süren telefon görüşmeleri... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T00:14+0300
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ukrayna krizi
emmanuel macron
rusya
vladimir putin
görüşme
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Ouest France gazetesine konuşan Fransız lider Emmanuel Macron, “Aralık'tan bu yana Vladimir Putin’le gerçekleştirdiğim konuşmaların sayısını şaşırdım. Toplamda yaklaşık 100 saat” ifadesini kullandı.Putin’le görüştüğü gerçeğini gizlemediğini ve Rus liderle teması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talebi üzerine sürdürdüğünü kaydeden Macron, “Rusya’yı küçük düşürmek olmaz, nitekim savaş bitince diplomasi yardımıyla çıkış yolu bulabilelim” açıklamasında bulundu. Macron, Fransa’nın rolünün ‘arabulucu güç’ olmak olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1056706172.html
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emmanuel macron, rusya, vladimir putin, görüşme, ukrayna, vladimir zelenskiy

Macron: Rusya’yı küçük düşürmek olmaz

00:14 04.06.2022 (güncellendi: 00:20 04.06.2022)
© REUTERS / John ThysFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / John Thys
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ukrayna konusunda toplamda yaklaşık 100 saat süren telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtti. Fransa lideri, “Rusya’yı küçük düşürmek olmaz" dedi.
Ouest France gazetesine konuşan Fransız lider Emmanuel Macron, “Aralık'tan bu yana Vladimir Putin’le gerçekleştirdiğim konuşmaların sayısını şaşırdım. Toplamda yaklaşık 100 saat” ifadesini kullandı.
Putin’le görüştüğü gerçeğini gizlemediğini ve Rus liderle teması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talebi üzerine sürdürdüğünü kaydeden Macron, “Rusya’yı küçük düşürmek olmaz, nitekim savaş bitince diplomasi yardımıyla çıkış yolu bulabilelim” açıklamasında bulundu.
Macron, Fransa’nın rolünün ‘arabulucu güç’ olmak olduğunu söyledi.
Erdoğan-Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
26 Mayıs, 15:11
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