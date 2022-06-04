https://tr.sputniknews.com/20220604/macron-rusyayi-kucuk-dusurmek-olmaz-1056967864.html

Macron: Rusya’yı küçük düşürmek olmaz

Macron: Rusya’yı küçük düşürmek olmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ukrayna konusunda toplamda yaklaşık 100 saat süren telefon görüşmeleri... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T00:14+0300

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ukrayna krizi

emmanuel macron

rusya

vladimir putin

görüşme

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Ouest France gazetesine konuşan Fransız lider Emmanuel Macron, “Aralık'tan bu yana Vladimir Putin’le gerçekleştirdiğim konuşmaların sayısını şaşırdım. Toplamda yaklaşık 100 saat” ifadesini kullandı.Putin’le görüştüğü gerçeğini gizlemediğini ve Rus liderle teması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talebi üzerine sürdürdüğünü kaydeden Macron, “Rusya’yı küçük düşürmek olmaz, nitekim savaş bitince diplomasi yardımıyla çıkış yolu bulabilelim” açıklamasında bulundu. Macron, Fransa’nın rolünün ‘arabulucu güç’ olmak olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1056706172.html

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emmanuel macron, rusya, vladimir putin, görüşme, ukrayna, vladimir zelenskiy