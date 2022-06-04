https://tr.sputniknews.com/20220604/meteorolojiden-asiri-sicaklik-ve-saganak-yagis-uyarisi-etkisi-daha-da-artacak-1056990535.html

Meteoroloji'den 'aşırı sıcaklık' ve 'sağanak yağış' uyarısı: Etkisi daha da artacak

Meteoroloji'den 'aşırı sıcaklık' ve 'sağanak yağış' uyarısı: Etkisi daha da artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan güncel hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T23:08+0300

2022-06-04T23:08+0300

2022-06-04T23:08+0300

türkiye

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

aşırı sıcaklar

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Meteoroloji, birçok ile hem 'aşırı sıcaklık' hem de 'sağanak yağış' uyarısında bulundu. Uzmanlar, etkisini artırarak devam ettiren aşırı sıcaklara karşı özellikle de çocukları ve yaşlıları uyarıyor. Saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve direkt güneş temasından kaçınılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şapka ve güneş kreminin önemine dikkat çekiyor.Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Kırşehir, Muğla, Uşak illerini 'sağanak yağış' konusunda sarı kodla uyaran Meteoroloji, özellikle de Doğu Anadolu ve Kıyı Ege illerinde yükselmeye devam edecek sıcaklıklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, aşırı sıcaklar