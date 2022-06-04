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Meteoroloji'den 'aşırı sıcaklık' ve 'sağanak yağış' uyarısı: Etkisi daha da artacak
Meteoroloji'den 'aşırı sıcaklık' ve 'sağanak yağış' uyarısı: Etkisi daha da artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan güncel hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T23:08+0300
2022-06-04T23:08+0300
türkiye
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
aşırı sıcaklar
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Meteoroloji, birçok ile hem 'aşırı sıcaklık' hem de 'sağanak yağış' uyarısında bulundu. Uzmanlar, etkisini artırarak devam ettiren aşırı sıcaklara karşı özellikle de çocukları ve yaşlıları uyarıyor. Saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve direkt güneş temasından kaçınılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şapka ve güneş kreminin önemine dikkat çekiyor.Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Kırşehir, Muğla, Uşak illerini 'sağanak yağış' konusunda sarı kodla uyaran Meteoroloji, özellikle de Doğu Anadolu ve Kıyı Ege illerinde yükselmeye devam edecek sıcaklıklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, aşırı sıcaklar

Meteoroloji'den 'aşırı sıcaklık' ve 'sağanak yağış' uyarısı: Etkisi daha da artacak

23:08 04.06.2022
© AA / Mustafa Çiftçi Sıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA / Mustafa Çiftçi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan güncel hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan birçok ilde etkili olan 'sağanak yağış' etkisini artırarak devam edecek.
Meteoroloji, birçok ile hem 'aşırı sıcaklık' hem de 'sağanak yağış' uyarısında bulundu.
Uzmanlar, etkisini artırarak devam ettiren aşırı sıcaklara karşı özellikle de çocukları ve yaşlıları uyarıyor. Saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve direkt güneş temasından kaçınılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şapka ve güneş kreminin önemine dikkat çekiyor.
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Kırşehir, Muğla, Uşak illerini 'sağanak yağış' konusunda sarı kodla uyaran Meteoroloji, özellikle de Doğu Anadolu ve Kıyı Ege illerinde yükselmeye devam edecek sıcaklıklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
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