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https://tr.sputniknews.com/20220604/meteorolojiden-uyari-2-bolgede-toz-tasinimi-5-bolgede-saganak-var-1056976024.html
Meteoroloji'den uyarı: 2 bölgede toz taşınımı, 5 bölgede sağanak var
Meteoroloji'den uyarı: 2 bölgede toz taşınımı, 5 bölgede sağanak var
Meteoroloji'den açıklanan son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün 5 bölgede sağanak yağış ve 2 bölgemizde de toz taşınımı bekleniyor. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T08:46+0300
2022-06-04T08:46+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
toz
toz taşınımı
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İki bölgede toz taşınımıYağışların öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın hızı 60 kilometreyi buluyorRüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara, kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, toz, toz taşınımı, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den uyarı: 2 bölgede toz taşınımı, 5 bölgede sağanak var

08:46 04.06.2022
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA
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Meteoroloji'den açıklanan son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün 5 bölgede sağanak yağış ve 2 bölgemizde de toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İki bölgede toz taşınımı

Yağışların öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı 60 kilometreyi buluyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara, kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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