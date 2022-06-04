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Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı
Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T23:37+0300
2022-06-04T23:37+0300
spor
tekvando
altın madalya
türkiye tekvando federasyonu
emre kutalmış ateşli
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Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/milli-tekvandocu-hakan-recberden-tarihi-basari-1056964441.html
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tekvando, altın madalya, türkiye tekvando federasyonu, emre kutalmış ateşli

Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

23:37 04.06.2022
© AAİtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA
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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.
Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.
Milli tekvandocu Hakan Reçber'den tarihi başarı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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Milli tekvandocu Hakan Reçber'den tarihi başarı
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