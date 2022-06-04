https://tr.sputniknews.com/20220604/milli-tekvandocu-atesli-romada-altin-madalya-kazandi-1056991195.html
Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı
Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T23:37+0300
2022-06-04T23:37+0300
2022-06-04T23:37+0300
spor
tekvando
altın madalya
türkiye tekvando federasyonu
emre kutalmış ateşli
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Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/milli-tekvandocu-hakan-recberden-tarihi-basari-1056964441.html
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tekvando, altın madalya, türkiye tekvando federasyonu, emre kutalmış ateşli
Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı
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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.
Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.