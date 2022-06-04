Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı

"Geleceğimize bırakacağımız çevre; deniz, kara fark etmiyor, hepimizin mirası. Çok dikkatli kullanmamız lazım. Atık oluşturmamaya ne kadar dikkat edersek o kadar başarılı oluruz. Karaya bıraktığımız atıklar da bir şekilde denize ulaşıyor. Denizdeki canlı popülasyonuna çok büyük zarar veriyor. Doğal denge bozuldu. Farkındalık oluşturmak için bunlara hassasiyet göstermemiz önem arz ediyor."