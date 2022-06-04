https://tr.sputniknews.com/20220604/pendikte-taciz-iddiasi-yolcuyu-indirip-darp-ettiler-1056973008.html

Pendik’te taciz iddiası: Yolcuyu indirip darp ettiler

Pendik’te taciz iddiası: Yolcuyu indirip darp ettiler

Pendik’te İETT aracında alkollü olarak seyahat ettiği öne sürülen kişi, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla otobüsten indirilerek vatandaşlar... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T04:00+0300

2022-06-04T04:00+0300

2022-06-04T04:00+0300

türkiye

pendik

iett

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056972862_0:567:2000:1692_1920x0_80_0_0_71f35695e0b51fa0e5138bd1a4716998.jpg

İstanbul Pendik’te dün saat 10.30 saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi araçtan indirerek darp etti. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu görülüyor.

türkiye

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pendik, iett