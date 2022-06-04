https://tr.sputniknews.com/20220604/pendikte-taciz-iddiasi-yolcuyu-indirip-darp-ettiler-1056973008.html
Pendik’te taciz iddiası: Yolcuyu indirip darp ettiler
Pendik’te taciz iddiası: Yolcuyu indirip darp ettiler
Pendik’te İETT aracında alkollü olarak seyahat ettiği öne sürülen kişi, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla otobüsten indirilerek vatandaşlar... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T04:00+0300
2022-06-04T04:00+0300
2022-06-04T04:00+0300
türkiye
pendik
iett
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İstanbul Pendik’te dün saat 10.30 saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi araçtan indirerek darp etti. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu görülüyor.
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pendik, iett
Pendik’te taciz iddiası: Yolcuyu indirip darp ettiler
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Pendik’te İETT aracında alkollü olarak seyahat ettiği öne sürülen kişi, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından darp edildi. .
İstanbul Pendik’te dün saat 10.30 saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti.
Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi araçtan indirerek darp etti. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu görülüyor.