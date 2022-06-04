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CANLI | Rusya: Ukrayna, Severodonetsk'teki çatışmalara katılan birliklerinin yüzde 90'ını kaybetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Polonya Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalışıyor
Polonya Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalışıyor
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirtti. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T22:30+0300
2022-06-04T22:31+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa birliği
polonya
yaptırım
doğalgaz
swift
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, ülke basınına verdiği röportajda, AB'nin Moskova'yı hedef alan 7. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların şimdiden başlayıp başlamadığına ilişkin soruya "Evet, elbette" yanıtını verdi.Jablonski, yeni yaptırımların Rusya'dan doğalgaz ithalatını etkilemesini ve kalan Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasını içermesini umduğunu kaydetti.Bakan Yardımcısı, "Yaptırımlar, tüm Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rusya'nın halihazırda sattığı doğalgaz bağlamında yaptırımlar daha da sert olmalı" ifadelerini kullandı."Burada öncelikle Gazprombank'tan bahsediyorum" diyen Jablonski, şöyle devam etti: "Yine Rusya'ya tedarik edilebilecek ve Rusya'nın kendi sanayisinde kullanabileceği teknolojilere de ambargo konulmasına ihtiyaç var."Diğer yandan yetkili, Brüksel'in yaptırımlarına ek olarak Varşova'nın da AB'deki Rus varlıklarını sadece dondurmakla kalmayıp bunlara el koymayı da gerekli gördüğünü de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/rus-disisleri-piyasalardaki-panikten-ve-enerji-fiyatlarindaki-artistan-ab-sorumlu-1056960056.html
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rusya, avrupa birliği, polonya, yaptırım, doğalgaz, swift

Polonya Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalışıyor

22:30 04.06.2022 (güncellendi: 22:31 04.06.2022)
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirtti.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, ülke basınına verdiği röportajda, AB'nin Moskova'yı hedef alan 7. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların şimdiden başlayıp başlamadığına ilişkin soruya "Evet, elbette" yanıtını verdi.
Jablonski, yeni yaptırımların Rusya'dan doğalgaz ithalatını etkilemesini ve kalan Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasını içermesini umduğunu kaydetti.
Bakan Yardımcısı, "Yaptırımlar, tüm Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rusya'nın halihazırda sattığı doğalgaz bağlamında yaptırımlar daha da sert olmalı" ifadelerini kullandı.
"Burada öncelikle Gazprombank'tan bahsediyorum" diyen Jablonski, şöyle devam etti: "Yine Rusya'ya tedarik edilebilecek ve Rusya'nın kendi sanayisinde kullanabileceği teknolojilere de ambargo konulmasına ihtiyaç var."
Diğer yandan yetkili, Brüksel'in yaptırımlarına ek olarak Varşova'nın da AB'deki Rus varlıklarını sadece dondurmakla kalmayıp bunlara el koymayı da gerekli gördüğünü de sözlerine ekledi.
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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