https://tr.sputniknews.com/20220604/polonya-disisleri-ab-rusyaya-karsi-7-yaptirim-paketi-uzerinde-calisiyor-1056989794.html

Polonya Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalışıyor

Polonya Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalışıyor

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı 7. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirtti. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T22:30+0300

2022-06-04T22:30+0300

2022-06-04T22:31+0300

ukrayna krizi

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yaptırım

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swift

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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, ülke basınına verdiği röportajda, AB'nin Moskova'yı hedef alan 7. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların şimdiden başlayıp başlamadığına ilişkin soruya "Evet, elbette" yanıtını verdi.Jablonski, yeni yaptırımların Rusya'dan doğalgaz ithalatını etkilemesini ve kalan Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasını içermesini umduğunu kaydetti.Bakan Yardımcısı, "Yaptırımlar, tüm Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rusya'nın halihazırda sattığı doğalgaz bağlamında yaptırımlar daha da sert olmalı" ifadelerini kullandı."Burada öncelikle Gazprombank'tan bahsediyorum" diyen Jablonski, şöyle devam etti: "Yine Rusya'ya tedarik edilebilecek ve Rusya'nın kendi sanayisinde kullanabileceği teknolojilere de ambargo konulmasına ihtiyaç var."Diğer yandan yetkili, Brüksel'in yaptırımlarına ek olarak Varşova'nın da AB'deki Rus varlıklarını sadece dondurmakla kalmayıp bunlara el koymayı da gerekli gördüğünü de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/rus-disisleri-piyasalardaki-panikten-ve-enerji-fiyatlarindaki-artistan-ab-sorumlu-1056960056.html

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