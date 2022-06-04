https://tr.sputniknews.com/20220604/putin-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynada-batinin-verdigi-silahlari-cerez-gibi-tuketiyor-1056987979.html
Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor
Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Batı'nın Kiev'e hibe ettiği silahları 'çerez gibi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T19:47+0300
2022-06-04T19:47+0300
2022-06-04T19:48+0300
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ukrayna
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hava savunma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Rus hava savunma kuvvetlerinin performansı hakkında yorumda bulundu.Pervıy Kanal'a mülakat veren Putin, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli HIMARS sistemlerini de içeren yeni silah teslimatları hakkında "Hava savunma sistemlerimiz (Amerikan silahlarını) çerez gibi tüketiyor, onlarcası imha edildi" ifadelerini kullandı.Putin'in, Smotrim yayın platformunda bir kısmı paylaşılan mülakatının tamamı yarın yayınlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220528/putin-macron-ve-scholz-ile-ukraynayi-ve-kuresel-gida-guvenligini-konustu-1056767871.html
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Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor
19:47 04.06.2022 (güncellendi: 19:48 04.06.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Batı'nın Kiev'e hibe ettiği silahları 'çerez gibi tükettiğini' söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Rus hava savunma kuvvetlerinin performansı hakkında yorumda bulundu.
Pervıy Kanal'a mülakat veren Putin, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli HIMARS sistemlerini de içeren yeni silah teslimatları hakkında "Hava savunma sistemlerimiz (Amerikan silahlarını) çerez gibi tüketiyor, onlarcası imha edildi" ifadelerini kullandı.
Putin'in, Smotrim yayın platformunda bir kısmı paylaşılan mülakatının tamamı yarın yayınlanacak.