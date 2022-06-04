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CANLI | Rusya: Ukrayna, Severodonetsk'teki çatışmalara katılan birliklerinin yüzde 90'ını kaybetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220604/putin-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynada-batinin-verdigi-silahlari-cerez-gibi-tuketiyor-1056987979.html
Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor
Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Batı'nın Kiev'e hibe ettiği silahları 'çerez gibi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T19:47+0300
2022-06-04T19:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
hava savunma
himars
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Rus hava savunma kuvvetlerinin performansı hakkında yorumda bulundu.Pervıy Kanal'a mülakat veren Putin, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli HIMARS sistemlerini de içeren yeni silah teslimatları hakkında "Hava savunma sistemlerimiz (Amerikan silahlarını) çerez gibi tüketiyor, onlarcası imha edildi" ifadelerini kullandı.Putin'in, Smotrim yayın platformunda bir kısmı paylaşılan mülakatının tamamı yarın yayınlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220528/putin-macron-ve-scholz-ile-ukraynayi-ve-kuresel-gida-guvenligini-konustu-1056767871.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, hava savunma, himars

Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor

19:47 04.06.2022 (güncellendi: 19:48 04.06.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Batı'nın Kiev'e hibe ettiği silahları 'çerez gibi tükettiğini' söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Rus hava savunma kuvvetlerinin performansı hakkında yorumda bulundu.
Pervıy Kanal'a mülakat veren Putin, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli HIMARS sistemlerini de içeren yeni silah teslimatları hakkında "Hava savunma sistemlerimiz (Amerikan silahlarını) çerez gibi tüketiyor, onlarcası imha edildi" ifadelerini kullandı.
Putin'in, Smotrim yayın platformunda bir kısmı paylaşılan mülakatının tamamı yarın yayınlanacak.
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