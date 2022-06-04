https://tr.sputniknews.com/20220604/putin-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynada-batinin-verdigi-silahlari-cerez-gibi-tuketiyor-1056987979.html

Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor

Putin: Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Batı'nın Kiev'e hibe ettiği silahları 'çerez gibi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T19:47+0300

2022-06-04T19:47+0300

2022-06-04T19:48+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

hava savunma

himars

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Rus hava savunma kuvvetlerinin performansı hakkında yorumda bulundu.Pervıy Kanal'a mülakat veren Putin, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli HIMARS sistemlerini de içeren yeni silah teslimatları hakkında "Hava savunma sistemlerimiz (Amerikan silahlarını) çerez gibi tüketiyor, onlarcası imha edildi" ifadelerini kullandı.Putin'in, Smotrim yayın platformunda bir kısmı paylaşılan mülakatının tamamı yarın yayınlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220528/putin-macron-ve-scholz-ile-ukraynayi-ve-kuresel-gida-guvenligini-konustu-1056767871.html

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rusya, ukrayna, vladimir putin, hava savunma, himars