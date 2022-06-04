https://tr.sputniknews.com/20220604/resmi-gazetede-yayinlandi-2022de-bin-ahiska-turku-ailesi-iskanli-gocmen-olarak-kabul-edilecek-1056975612.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2022'de bin Ahıska Türkü ailesi 'iskanlı göçmen' olarak kabul edilecek
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2022'de bin Ahıska Türkü ailesi 'iskanlı göçmen' olarak kabul edilecek
2022 yılında bin Ahıska Türkü ailenin İskanlı Göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T07:30+0300
2022-06-04T07:30+0300
2022-06-04T07:30+0300
türkiye
ahıska türkleri
iskan
kanun
göçmen
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkleri arasından Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2022 yılında 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek. Kararın 3835 sayılı Ahıska Türklerin Türkiye kabulü ve iskanına dair kanunun birinci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.
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ahıska türkleri, iskan, kanun, göçmen
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2022'de bin Ahıska Türkü ailesi 'iskanlı göçmen' olarak kabul edilecek
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2022 yılında bin Ahıska Türkü ailenin İskanlı Göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkleri arasından Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2022 yılında 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek.
Kararın 3835 sayılı Ahıska Türklerin Türkiye kabulü ve iskanına dair kanunun birinci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.