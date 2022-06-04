https://tr.sputniknews.com/20220604/resmi-gazetede-yayinlandi-2022de-bin-ahiska-turku-ailesi-iskanli-gocmen-olarak-kabul-edilecek-1056975612.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 2022'de bin Ahıska Türkü ailesi 'iskanlı göçmen' olarak kabul edilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı: 2022'de bin Ahıska Türkü ailesi 'iskanlı göçmen' olarak kabul edilecek

2022 yılında bin Ahıska Türkü ailenin İskanlı Göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T07:30+0300

2022-06-04T07:30+0300

2022-06-04T07:30+0300

türkiye

ahıska türkleri

iskan

kanun

göçmen

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkleri arasından Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2022 yılında 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek. Kararın 3835 sayılı Ahıska Türklerin Türkiye kabulü ve iskanına dair kanunun birinci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

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ahıska türkleri, iskan, kanun, göçmen