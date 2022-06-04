https://tr.sputniknews.com/20220604/sultangazide-maymun-cicegi-suphesiyle-hastaneye-goturulen-3-kisinin-test-sonucu-bekleniyor-1056978435.html

Sultangazi’de ‘maymun çiçeği’ şüphesiyle hastaneye götürülen 3 kişinin test sonucu bekleniyor

Sultangazi’de ‘maymun çiçeği’ şüphesiyle hastaneye götürülen 3 kişinin test sonucu bekleniyor

Sultangazi’de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle 2 kişi eczaneye giderek ilaç istedi. Eczacı, 'maymun çiçeği' şüphesiyle durumu yetkililere bildirdi. Maymun... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T12:09+0300

2022-06-04T12:09+0300

2022-06-04T12:10+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

türkiye

istanbul

salgın

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İstanbul Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.Test sonuçları bekleniyorMaymun Çiçeği şüphesi olan, 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım. Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım. O da yetkililere haber vermiş. Hastalık Maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik. Maymun Çiçeği'ne çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim" dedi.'Kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı'Cadde üzerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoğraf gösterdi, 'Bu kişiyi gördünüz mü?' dediler. Biz de neden aradıklarını merak edip araştırdık, Maymun çiçeği olduğunu öğrendik. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar. Fark ettik ki, o çocukları yakalamışlar. 3 Afgan asıllı kişi vardı. Sağlık ekipleri çocukları alıp gitti. Çocukların kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı. İster istemez tedirginlik oluyor" diye konuştu. Maymun çiçeği şüphesi olan 3 yabancı uyruklunun test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'suçiçeği' olabileceği de kaydedildi.

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maymun çiçeği virüsü, türkiye, istanbul, salgın