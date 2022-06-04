https://tr.sputniknews.com/20220604/tartistigi-iki-yegenini-tabancayla-oldurdu-1056971445.html

Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü

Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü

Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T02:14+0300

2022-06-04T02:14+0300

2022-06-04T02:14+0300

türkiye

bursa

nilüfer

amca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056971299_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_db38d54863c0cf0f667036ec7604ea54.jpg

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde amcalarının silahla vurduğu iki kardeş hayatını kaybetti.50 yaşındaki M.G'nin Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta bağ evine giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle M.G, iki kardeşi silahla vurdu.Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kişiyi Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, yaşamını yitirdi.Polis, olay yerinden kaçan amca M.G'yi bulmak için çalışma başlattı.

türkiye

bursa

nilüfer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, nilüfer, amca