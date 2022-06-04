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Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü
Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T02:14+0300
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türkiye
bursa
nilüfer
amca
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde amcalarının silahla vurduğu iki kardeş hayatını kaybetti.50 yaşındaki M.G'nin Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta bağ evine giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle M.G, iki kardeşi silahla vurdu.Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kişiyi Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, yaşamını yitirdi.Polis, olay yerinden kaçan amca M.G'yi bulmak için çalışma başlattı.
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bursa, nilüfer, amca

Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü

02:14 04.06.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDALTartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini tabancayla öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDAL
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Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde amcalarının silahla vurduğu iki kardeş hayatını kaybetti.
50 yaşındaki M.G'nin Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta bağ evine giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle M.G, iki kardeşi silahla vurdu.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kişiyi Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, yaşamını yitirdi.
Polis, olay yerinden kaçan amca M.G'yi bulmak için çalışma başlattı.
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