https://tr.sputniknews.com/20220604/thy-rusya-ve-belarusa-yonelik-sefer-iptallerini-31-temmuza-kadar-uzatti-1056976576.html

THY, Rusya ve Belarus'a yönelik sefer iptallerini 31 Temmuz’a kadar uzattı

THY, Rusya ve Belarus'a yönelik sefer iptallerini 31 Temmuz’a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi için alınan seferleri durdurma kararının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

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2022-06-04T10:32+0300

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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren durdurduğu Ukrayna, Rusya'nın Yekaterinburg, Rostov ve Soçi şehirleri ile Belarus'un başkenti Minsk'e yaptığı seferleri durdurma kararını 31 Temmuz'a kadar uzattığını duyurdu. Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre, THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "31 Temmuz 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi. Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin internet sitesi ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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thy, türk hava yolları (thy), rusya, belarus