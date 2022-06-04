https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-girisimci-baskurtistana-guveniyoruz-1056990205.html

Türk girişimci: Başkurtistan'a güveniyoruz

Türk girişimci: Başkurtistan'a güveniyoruz

Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ çerçevesinde uluslararası yaptırımların aşılmasına... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T22:39+0300

2022-06-04T22:39+0300

2022-06-04T22:40+0300

görüş

başkurtistan cumhuriyeti

rusya

türkiye

yatırım

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Oturumda, Başkurtistan Cumhuriyeti Başbakanı Andrey Gennadiyeviç Nazarov, etkinliğe katılan yabancı misafirlerinin rolü ve Türkiye'nin bölgeye olan katılımı ve ilgisinine dikkat çekti.Nazarov, “Mevcut durumu aşmak için harekete geçmek isteyen birçok insan var. İş adamları genellikle ne için çalıştıklarını bilen cesur insanlardır ve sahip oldukları girişimci ruh genellikle onları ileriye taşır. 11 ülkenin temsilcileri Sabantoyu yatırım forumuna katılmak için Sibay şehrine geldi. Bu da muhtemelen birileri için bir risk, ancak aynı zamanda bir faydadır. Durum ne kadar karmaşık olursa, o kadar çok fırsat doğuracağına inanıyorum. Diğer ülkelerden 41 temsilci bu foruma iştirak ediyor. Ne için burada olduklarını biliyorlar. İlklerden biri olduklarını ve bu nedenle daha fazla fırsata sahip olduklarını biliyorlar” dedi.Başbakan, foruma katılan türk şirketi ‘Fatinoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fatinoğlu’nu bu tür iş insanlarına örnek olarak gösterdi.Uğur Fatinoğlu yaptığı konuşmada, Rusya ile işbirliğine odaklandıklarını belirterek, Başkurtistan Cumhuriyeti'nin yatırımcılara yönelik özenli yaklaşımına dikkat çekti: "Buraya yatırımcı olarak geldim. Tüm küresel histeriye rağmen Rusya'ya güveniyoruz, Başkurtistan'a güveniyoruz. Gelişiminizde başarıyla geçtiğiniz tüm süreçlerin bu sefer de kesinlikle geçeceğinizi biliyorum, tüm bu zorlukları kesinlikle aşacaksınız.Başkurtistan’da bürokratik sorunlarla hiç karşılaşmadık. Çünkü yatırımcılara özel bir itinayla yaklaşıyorsunuz. Evet buradan korkup kaçanlar var ama geri dönmek istediklerinde onlara artık farklı bir gözle bakacaksınız. Bu er ya da geç olacak ve Rusya ekonomisini yeniden aktif olarak inşa etmeye ve inanılmaz bir hızla büyümeye başlayacak. Herhangi bir ekonomik sınavın her zaman ekonomimizi ve üretimimizi güçlendirmek için yeni fırsatlar doğuracağını biliyoruz. Her zaman Rusya ile işbirliğine odaklanıyoruz, çünkü rekabet etmiyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-yatirimci-baskurtistanda-catering-zinciri-acmayi-planliyor-1056983648.html

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başkurtistan cumhuriyeti, rusya, türkiye, yatırım