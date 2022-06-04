https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-girisimci-baskurtistana-guveniyoruz-1056990205.html
Türk girişimci: Başkurtistan'a güveniyoruz
Türk girişimci: Başkurtistan'a güveniyoruz
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ çerçevesinde uluslararası yaptırımların aşılmasına... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T22:39+0300
2022-06-04T22:39+0300
2022-06-04T22:40+0300
görüş
başkurtistan cumhuriyeti
rusya
türkiye
yatırım
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Oturumda, Başkurtistan Cumhuriyeti Başbakanı Andrey Gennadiyeviç Nazarov, etkinliğe katılan yabancı misafirlerinin rolü ve Türkiye'nin bölgeye olan katılımı ve ilgisinine dikkat çekti.Nazarov, “Mevcut durumu aşmak için harekete geçmek isteyen birçok insan var. İş adamları genellikle ne için çalıştıklarını bilen cesur insanlardır ve sahip oldukları girişimci ruh genellikle onları ileriye taşır. 11 ülkenin temsilcileri Sabantoyu yatırım forumuna katılmak için Sibay şehrine geldi. Bu da muhtemelen birileri için bir risk, ancak aynı zamanda bir faydadır. Durum ne kadar karmaşık olursa, o kadar çok fırsat doğuracağına inanıyorum. Diğer ülkelerden 41 temsilci bu foruma iştirak ediyor. Ne için burada olduklarını biliyorlar. İlklerden biri olduklarını ve bu nedenle daha fazla fırsata sahip olduklarını biliyorlar” dedi.Başbakan, foruma katılan türk şirketi ‘Fatinoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fatinoğlu’nu bu tür iş insanlarına örnek olarak gösterdi.Uğur Fatinoğlu yaptığı konuşmada, Rusya ile işbirliğine odaklandıklarını belirterek, Başkurtistan Cumhuriyeti'nin yatırımcılara yönelik özenli yaklaşımına dikkat çekti: "Buraya yatırımcı olarak geldim. Tüm küresel histeriye rağmen Rusya'ya güveniyoruz, Başkurtistan'a güveniyoruz. Gelişiminizde başarıyla geçtiğiniz tüm süreçlerin bu sefer de kesinlikle geçeceğinizi biliyorum, tüm bu zorlukları kesinlikle aşacaksınız.Başkurtistan’da bürokratik sorunlarla hiç karşılaşmadık. Çünkü yatırımcılara özel bir itinayla yaklaşıyorsunuz. Evet buradan korkup kaçanlar var ama geri dönmek istediklerinde onlara artık farklı bir gözle bakacaksınız. Bu er ya da geç olacak ve Rusya ekonomisini yeniden aktif olarak inşa etmeye ve inanılmaz bir hızla büyümeye başlayacak. Herhangi bir ekonomik sınavın her zaman ekonomimizi ve üretimimizi güçlendirmek için yeni fırsatlar doğuracağını biliyoruz. Her zaman Rusya ile işbirliğine odaklanıyoruz, çünkü rekabet etmiyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz.”
https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-yatirimci-baskurtistanda-catering-zinciri-acmayi-planliyor-1056983648.html
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Maksim Durnev
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başkurtistan cumhuriyeti, rusya, türkiye, yatırım
Türk girişimci: Başkurtistan'a güveniyoruz
22:39 04.06.2022 (güncellendi: 22:40 04.06.2022) Abone ol
Özel
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ çerçevesinde uluslararası yaptırımların aşılmasına yönelik 'Antianction REGIONS: Yeni Ekonomik Gerçeklik' adlı oturum gerçekleşti.
Oturumda, Başkurtistan Cumhuriyeti Başbakanı Andrey Gennadiyeviç Nazarov, etkinliğe katılan yabancı misafirlerinin rolü ve Türkiye'nin bölgeye olan katılımı ve ilgisinine dikkat çekti.
Nazarov, “Mevcut durumu aşmak için harekete geçmek isteyen birçok insan var. İş adamları genellikle ne için çalıştıklarını bilen cesur insanlardır ve sahip oldukları girişimci ruh genellikle onları ileriye taşır. 11 ülkenin temsilcileri Sabantoyu yatırım forumuna katılmak için Sibay şehrine geldi. Bu da muhtemelen birileri için bir risk, ancak aynı zamanda bir faydadır. Durum ne kadar karmaşık olursa, o kadar çok fırsat doğuracağına inanıyorum. Diğer ülkelerden 41 temsilci bu foruma iştirak ediyor. Ne için burada olduklarını biliyorlar. İlklerden biri olduklarını ve bu nedenle daha fazla fırsata sahip olduklarını biliyorlar” dedi.
Başbakan, foruma katılan türk şirketi ‘Fatinoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fatinoğlu’nu bu tür iş insanlarına örnek olarak gösterdi.
Uğur Fatinoğlu yaptığı konuşmada, Rusya ile işbirliğine odaklandıklarını belirterek, Başkurtistan Cumhuriyeti'nin yatırımcılara yönelik özenli yaklaşımına dikkat çekti: "Buraya yatırımcı olarak geldim. Tüm küresel histeriye rağmen Rusya'ya güveniyoruz, Başkurtistan'a güveniyoruz. Gelişiminizde başarıyla geçtiğiniz tüm süreçlerin bu sefer de kesinlikle geçeceğinizi biliyorum, tüm bu zorlukları kesinlikle aşacaksınız.Başkurtistan’da bürokratik sorunlarla hiç karşılaşmadık. Çünkü yatırımcılara özel bir itinayla yaklaşıyorsunuz. Evet buradan korkup kaçanlar var ama geri dönmek istediklerinde onlara artık farklı bir gözle bakacaksınız. Bu er ya da geç olacak ve Rusya ekonomisini yeniden aktif olarak inşa etmeye ve inanılmaz bir hızla büyümeye başlayacak. Herhangi bir ekonomik sınavın her zaman ekonomimizi ve üretimimizi güçlendirmek için yeni fırsatlar doğuracağını biliyoruz. Her zaman Rusya ile işbirliğine odaklanıyoruz, çünkü rekabet etmiyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz.”