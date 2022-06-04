https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-sanica-pipe-sirketi-baskurtistanda-yatirim-projesiyle-ilgili-niyet-sozlesmesini-imzaladi-1056982656.html

Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı

Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı

Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu’nda, Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T16:31+0300

2022-06-04T16:31+0300

2022-06-04T16:35+0300

ekonomi

başkurdistan

türkiye

anlaşma

ticaret

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Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, 'Ufimskiy’ parkında, ilk aşamada altı tane plastik boru üretim hattı yerleştirilecek. İkinci aşamada, ‘Alga’ özel ekonomik bölgesinde kombine kazan ve ısıtma pilleri üretimi için bir işletmenin açılması planlanıyor.İki aşamanın hayata geçirilmesi için toplamda yaklaşık 2.3 milyar ruble yatırılacak ve 255 yeni istihdam sağlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-2022-yatirim-forumunda-rus-turk-is-baglarinin-gelisimi-degerlendirildi-1056962807.html

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başkurdistan, türkiye, anlaşma, ticaret