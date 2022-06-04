https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-sanica-pipe-sirketi-baskurtistanda-yatirim-projesiyle-ilgili-niyet-sozlesmesini-imzaladi-1056982656.html
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu’nda, Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T16:31+0300
2022-06-04T16:31+0300
2022-06-04T16:35+0300
ekonomi
başkurdistan
türkiye
anlaşma
ticaret
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Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, 'Ufimskiy’ parkında, ilk aşamada altı tane plastik boru üretim hattı yerleştirilecek. İkinci aşamada, ‘Alga’ özel ekonomik bölgesinde kombine kazan ve ısıtma pilleri üretimi için bir işletmenin açılması planlanıyor.İki aşamanın hayata geçirilmesi için toplamda yaklaşık 2.3 milyar ruble yatırılacak ve 255 yeni istihdam sağlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-2022-yatirim-forumunda-rus-turk-is-baglarinin-gelisimi-degerlendirildi-1056962807.html
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başkurdistan, türkiye, anlaşma, ticaret
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı
16:31 04.06.2022 (güncellendi: 16:35 04.06.2022) Abone ol
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu’nda, Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi arasında, ‘Ufimskiy’ sanayi parkında bir yatırım projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili niyet sözleşmesi imzalandı.
Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, 'Ufimskiy’ parkında, ilk aşamada altı tane plastik boru üretim hattı yerleştirilecek. İkinci aşamada, ‘Alga’ özel ekonomik bölgesinde kombine kazan ve ısıtma pilleri üretimi için bir işletmenin açılması planlanıyor.
İki aşamanın hayata geçirilmesi için toplamda yaklaşık 2.3 milyar ruble yatırılacak ve 255 yeni istihdam sağlanacak.