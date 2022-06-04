Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-sanica-pipe-sirketi-baskurtistanda-yatirim-projesiyle-ilgili-niyet-sozlesmesini-imzaladi-1056982656.html
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu’nda, Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T16:31+0300
2022-06-04T16:35+0300
ekonomi
başkurdistan
türkiye
anlaşma
ticaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056982739_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_2578051ff02515daba73f9a9b5d845cd.jpg
Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, 'Ufimskiy’ parkında, ilk aşamada altı tane plastik boru üretim hattı yerleştirilecek. İkinci aşamada, ‘Alga’ özel ekonomik bölgesinde kombine kazan ve ısıtma pilleri üretimi için bir işletmenin açılması planlanıyor.İki aşamanın hayata geçirilmesi için toplamda yaklaşık 2.3 milyar ruble yatırılacak ve 255 yeni istihdam sağlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-2022-yatirim-forumunda-rus-turk-is-baglarinin-gelisimi-degerlendirildi-1056962807.html
başkurdistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056982739_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_95d1064e82fa2e921bc667b60f5f58ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
başkurdistan, türkiye, anlaşma, ticaret

Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı

16:31 04.06.2022 (güncellendi: 16:35 04.06.2022)
© SputnikTürk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu’nda, Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi arasında, ‘Ufimskiy’ sanayi parkında bir yatırım projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili niyet sözleşmesi imzalandı.
Başkurtistan Kalkınma Şirketi ve Türk Sanica Pipe şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, 'Ufimskiy’ parkında, ilk aşamada altı tane plastik boru üretim hattı yerleştirilecek. İkinci aşamada, ‘Alga’ özel ekonomik bölgesinde kombine kazan ve ısıtma pilleri üretimi için bir işletmenin açılması planlanıyor.
İki aşamanın hayata geçirilmesi için toplamda yaklaşık 2.3 milyar ruble yatırılacak ve 255 yeni istihdam sağlanacak.
Türkiye Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
EKONOMİ
‘Zauralye-2022’ yatırım forumunda Rus-Türk iş bağlarının gelişimi değerlendirildi
Dün, 22:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала