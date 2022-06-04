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https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-yatirimci-baskurtistanda-catering-zinciri-acmayi-planliyor-1056983648.html
Türk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor
Türk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor
Rusya’ya bağlı Başkurtistan’ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu kapsamında, Başkurtistan Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı ile Türk Nevco... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:07+0300
2022-06-04T17:07+0300
ekonomi
başkurdistan
hamburger
gıda
ticaret
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Başkurtistan Ticaret ve Hizmet Bakanı Aleksey Gusev, “Inveco Holding, cumhuriyetimizin topraklarında Ercan Burger catering ağının geliştirilmesi için projenin uygulanmasını planlıyor” dedi.Anlaşmanın konusu, Başkurdistan Cumhuriyeti’nde bir catering ağının ve üretimin açılmasıyla ilgili projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ortaklık ilişkileri kurmak ve uzun vadeli karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmek.Ercan Steakhouse, Ercan Burger, Ercan Pizza, Misscrispy ve Makarnaval gibi markaların sahibi İstanbul merkezli Nevco Holding , gıda ve turizm alanında faaliyet gösteriyor.Ercan Steakhouse , dünyanın en büyük et restoranlarından biri, Ercan Burger de Türkiye’nin en büyük yerli hamburger markası.Nevco Holding son yıllarda Türkiye’nin en hızla büyüyen şirketlerinden biri haline gelmeyi başardı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-sanica-pipe-sirketi-baskurtistanda-yatirim-projesiyle-ilgili-niyet-sozlesmesini-imzaladi-1056982656.html
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başkurdistan, hamburger, gıda, ticaret

Türk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor

17:07 04.06.2022
© SputnikTürk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor
Türk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Sputnik
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Rusya’ya bağlı Başkurtistan’ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu kapsamında, Başkurtistan Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı ile Türk Nevco Holding şirketi arasında 5 yıllık işbirliği anlaşması imzalandı.
Başkurtistan Ticaret ve Hizmet Bakanı Aleksey Gusev, “Inveco Holding, cumhuriyetimizin topraklarında Ercan Burger catering ağının geliştirilmesi için projenin uygulanmasını planlıyor” dedi.
Anlaşmanın konusu, Başkurdistan Cumhuriyeti’nde bir catering ağının ve üretimin açılmasıyla ilgili projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ortaklık ilişkileri kurmak ve uzun vadeli karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmek.
Ercan Steakhouse, Ercan Burger, Ercan Pizza, Misscrispy ve Makarnaval gibi markaların sahibi İstanbul merkezli Nevco Holding , gıda ve turizm alanında faaliyet gösteriyor.
Ercan Steakhouse , dünyanın en büyük et restoranlarından biri, Ercan Burger de Türkiye’nin en büyük yerli hamburger markası.
Nevco Holding son yıllarda Türkiye’nin en hızla büyüyen şirketlerinden biri haline gelmeyi başardı.
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
EKONOMİ
Türk Sanica Pipe şirketi, Başkurtistan’da yatırım projesiyle ilgili niyet sözleşmesini imzaladı
16:31
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