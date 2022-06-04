https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-yatirimci-baskurtistanda-catering-zinciri-acmayi-planliyor-1056983648.html
Türk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor
Türk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor
Rusya’ya bağlı Başkurtistan’ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu kapsamında, Başkurtistan Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı ile Türk Nevco... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:07+0300
2022-06-04T17:07+0300
2022-06-04T17:07+0300
ekonomi
başkurdistan
hamburger
gıda
ticaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056983740_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_440859445a857767763343dbe910c9c4.jpg
Başkurtistan Ticaret ve Hizmet Bakanı Aleksey Gusev, “Inveco Holding, cumhuriyetimizin topraklarında Ercan Burger catering ağının geliştirilmesi için projenin uygulanmasını planlıyor” dedi.Anlaşmanın konusu, Başkurdistan Cumhuriyeti’nde bir catering ağının ve üretimin açılmasıyla ilgili projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ortaklık ilişkileri kurmak ve uzun vadeli karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmek.Ercan Steakhouse, Ercan Burger, Ercan Pizza, Misscrispy ve Makarnaval gibi markaların sahibi İstanbul merkezli Nevco Holding , gıda ve turizm alanında faaliyet gösteriyor.Ercan Steakhouse , dünyanın en büyük et restoranlarından biri, Ercan Burger de Türkiye’nin en büyük yerli hamburger markası.Nevco Holding son yıllarda Türkiye’nin en hızla büyüyen şirketlerinden biri haline gelmeyi başardı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-sanica-pipe-sirketi-baskurtistanda-yatirim-projesiyle-ilgili-niyet-sozlesmesini-imzaladi-1056982656.html
başkurdistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056983740_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_438e7557e2cebf8d823d3986f199cd0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
başkurdistan, hamburger, gıda, ticaret
Türk yatırımcı Başkurtistan’da catering zinciri açmayı planlıyor
Abone ol
Rusya’ya bağlı Başkurtistan’ın Sibay şehrinde düzenlenen ‘Zauralye-2022’ Yatırım Forumu kapsamında, Başkurtistan Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı ile Türk Nevco Holding şirketi arasında 5 yıllık işbirliği anlaşması imzalandı.
Başkurtistan Ticaret ve Hizmet Bakanı Aleksey Gusev, “Inveco Holding, cumhuriyetimizin topraklarında Ercan Burger catering ağının geliştirilmesi için projenin uygulanmasını planlıyor” dedi.
Anlaşmanın konusu, Başkurdistan Cumhuriyeti’nde bir catering ağının ve üretimin açılmasıyla ilgili projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ortaklık ilişkileri kurmak ve uzun vadeli karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmek.
Ercan Steakhouse, Ercan Burger, Ercan Pizza, Misscrispy ve Makarnaval gibi markaların sahibi İstanbul merkezli Nevco Holding , gıda ve turizm alanında faaliyet gösteriyor.
Ercan Steakhouse , dünyanın en büyük et restoranlarından biri, Ercan Burger de Türkiye’nin en büyük yerli hamburger markası.
Nevco Holding son yıllarda Türkiye’nin en hızla büyüyen şirketlerinden biri haline gelmeyi başardı.