https://tr.sputniknews.com/20220604/turkce-rapin-onemli-isimlerinden-killa-hakan-yogun-bakimda-1056981550.html

Türkçe rapin önemli isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda

Türkçe rapin önemli isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda

'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T15:23+0300

2022-06-04T15:23+0300

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yaşam

rap müzik

almanya

türkçe

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Yaptığı Türkçe rap ile tanınan ve Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki 'Killa Hakan'ın hastanede tedavi gördüğü duyuruldu.Habertürk’ün aktardığına göre; rapçi Massaka, yaptığı paylaşıöda, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi. Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.Kreuzberg'de yaşayan 'Killa Hakan', mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

almanya

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rap müzik, almanya, türkçe