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Türkçe rapin önemli isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda
Türkçe rapin önemli isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda
'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T15:23+0300
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yaşam
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Yaptığı Türkçe rap ile tanınan ve Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki 'Killa Hakan'ın hastanede tedavi gördüğü duyuruldu.Habertürk’ün aktardığına göre; rapçi Massaka, yaptığı paylaşıöda, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi. Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.Kreuzberg'de yaşayan 'Killa Hakan', mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"
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rap müzik, almanya, türkçe

Türkçe rapin önemli isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda

15:23 04.06.2022
© Instagram/killa_hakan_36Killa Hakan
Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Instagram/killa_hakan_36
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'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.
Yaptığı Türkçe rap ile tanınan ve Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki 'Killa Hakan'ın hastanede tedavi gördüğü duyuruldu.
Habertürk’ün aktardığına göre; rapçi Massaka, yaptığı paylaşıöda, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi. Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.

Kreuzberg'de yaşayan 'Killa Hakan', mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:
"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"
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