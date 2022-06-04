https://tr.sputniknews.com/20220604/uberin-cenevredeki-faaliyetleri-resmen-durduruldu-1056990633.html
Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu
Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu
İsviçre Federal Mahkemesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'in 'işveren statüsünde' olduğu kararını onaylayarak Cenevre kentinde Uber'in... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T23:11+0300
2022-06-04T23:11+0300
2022-06-04T23:11+0300
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uber
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Cenevre'de bir mahkemenin 2019'da aldığı karara itiraz eden Uber yönetimi temyize başvurmuştu. Federal Mahkeme aldığı kararla Cenevre mahkemesinin Uber'in 'işveren statüsünde' olduğu yönündeki kararını onayladı.Mahkemenden yapılan açıklamada, kararın 'keyfi' olmadığına, Cenevre'de çalışan Uber sürücülerinin şirket ile 'iş ilişkisi' bulunduğuna hükmedildiği belirtildi. Açıklamada "Federal Mahkeme (Uber'in) ilgili itirazını reddediyor" ifadeleri kullanıldı.Uber'den karara tepkiMahkeme kararı doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre'de Uber'e erişim engellendi.Mahkeme kararına tepki gösterin Uber ise kararda 'sürücülerin kendi istekleriyle istihdam edilmek istemediğinin' dikkate alınmadığını savundu. Uber, Cenevre'deki hizmetlerini geçici olarak askıya almaktan başka seçeneği olmadığını doğruladı.Cenevre kantonu yetkilileri ise kararı 'tarihi' olarak nitelendirirken, diğer kantonlara da emsal teşkil edebileceğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/uber-uygulamasi-new-yorkta-sari-taksilerde-de-kullanilabilecek-1055031135.html
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uber, cenevre, isviçre
Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu
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İsviçre Federal Mahkemesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'in 'işveren statüsünde' olduğu kararını onaylayarak Cenevre kentinde Uber'in faaliyetlerini resmen durdurdu.
Cenevre'de bir mahkemenin 2019'da aldığı karara itiraz eden Uber yönetimi temyize başvurmuştu. Federal Mahkeme aldığı kararla Cenevre mahkemesinin Uber'in 'işveren statüsünde' olduğu yönündeki kararını onayladı.
Mahkemenden yapılan açıklamada, kararın 'keyfi' olmadığına, Cenevre'de çalışan Uber sürücülerinin şirket ile 'iş ilişkisi' bulunduğuna hükmedildiği belirtildi. Açıklamada "Federal Mahkeme (Uber'in) ilgili itirazını reddediyor" ifadeleri kullanıldı.
Uber'den karara tepki
Mahkeme kararı doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre'de Uber'e erişim engellendi.
Mahkeme kararına tepki gösterin Uber ise kararda 'sürücülerin kendi istekleriyle istihdam edilmek istemediğinin' dikkate alınmadığını savundu. Uber, Cenevre'deki hizmetlerini geçici olarak askıya almaktan başka seçeneği olmadığını doğruladı.
Cenevre kantonu yetkilileri ise kararı 'tarihi' olarak nitelendirirken, diğer kantonlara da emsal teşkil edebileceğini bildirdi.